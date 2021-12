Dove vedere Udinese – Milan in TV e streaming

Per i rossoneri non resta che il campionato e la recente vittoria casalinga contro la Salernitana ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di ritornare alla vetta del torneo, andando a un punto di vantaggio sull’Inter, tre sul Napoli e quattro sull’Atalanta. L’Udinese, invece, ha recentemente annunciato l’esonero di Luca Gotti affidando la panchina a Gabriele Cioffi che debutterà proprio contro il Milan.

Dove vedere la partita?

Udinese – Milan si giocherà sabato 11 dicembre alla Dacia Arena di Udine con il fischio d’inizio programmato per le ore 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky: canali di riferimento, Sky Sport (251 del satellite), Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Calcio (202 del satellite; 473 e 483 del digitale terrestre). La partita in streaming sarà invece visibile su DAZN, SkyGo e NOW: per gli abbonati occorrerà scaricare le relative applicazioni sulle smart tv compatibili, smartphone, tablet, su console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o collegando il televisore con dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. Altra opzione, è quella dell’utilizzo del TIMVISION BOX. La telecronaca di Udinese – Milan è affidata Ricky Buscaglia, che sarà affiancato al commento tecnico da Dario Marcolin. La coppia Riccardo Gentile e Luca Marchegiani racconterà invece il match per Sky.

Probabili formazioni

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Cioffi potrebbe presentarsi con un 4-4-2 con Success e Beto unica coppia d’attacco, Molina, Arslan, Walace e Deulofeu al centrocampo e Perez, De Maio, Nuytinck e Udogie in difesa.

Nel Milan, Pioli potrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 con Ibrahimovic unica punta d’attacco fin dal primo minuto davanti a Saelemaekers, Diaz e Krunic. Al centrocampo spazio per Kessie e Tonali mentre in difesa ci saranno sicuramente Kalulu, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez.