Dr. Slump: Arale Norimaki Figure-rise Mechanics di Bandai

Akira Toriyama già prima di Dragonball era conosciuto dal suo pubblico per un’altra importantissima opera di genere comico, stiamo parlando di Dr. Slump (noto anche come Dr.Slump e Arale) di cui il maaka ha disegnato e scritto le storie tra il 1980 e il 1984. Il genere di questa sua opera ha fatto poi da apripista per la prima serie di Dragonball che, proprio grazie a quel genere di comicità, era caratterizzata da toni più leggeri della successiva e più “seriosa” serie Z. Arale è un Robot dall’aspetto fanciullesco creato dal professor Senbee Norimaki. La prorompente vitalità (e incredibile forza) di Arale è direttamente proporzionale alla sua ingenuità e proprio grazie a questa caratteristica seguiranno diverse gags di cui il manga – e trasposizione animata – sono pieni.

Bandai ha da poco annunciato una ristampa del Kit in plastica da costruire (Plastic Model) della linea Figure-Rise Mechanics che attraverso il montaggio a secco – che non prevede colle o colori – permetterà agli acquirenti di assemblare passo dopo passo attraverso un minuzioso libretto di istruzioni la propria action figure snodabile.

Arale sarà dotata di uno “scheletro robotico interno” sul quale si dovrà montare tutto il resto del corpo che sarà compreso di parti aggiuntive opzionali trasparenti (clear parts) e permetterà, tra le altre cose, di mostrare anche la parte interna della figure. Immancabile la presenza dell’accessorio più iconico del personaggio ovvero il cappellino con le ali oltre alla scritta Arale (removibile) ed il “mitico” bastone con la “cacchetta” Unchi-Kun che caratterizza da sempre la piccola Arale. Essendo un model kit in plastica ogni personalizzazione in più sarà possibile ed andrà ad arricchire la figure permettendone anche la modifica dei colori o del tipo di finitura andando a realizzare, ad esempio, lo scheletro interno con colorazione metallizzata.

Arale Norimaki Figure-rise Mechanics è quindi nuovamente in preordine al prezzo di 33,50 € e sarà nuovamente disponibile sul mercato da Luglio.