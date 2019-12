Dragon Ball: Banpresto World Figure Colosseum 2019

Dall’inizio di Dicembre è iniziato il nuovo contest di Banpresto, il BWFC, che vede “scontrarsi” a suon di voti i propri artisti e le figure da loro create. Quest’anno per la prima volta ci troviamo con ben tre categorie: Dragon Ball, One Piece e la nuova My Hero Academia.

Hiroyuki Nakazawa – Bardak

Con questa statua dedicata al padre di Goku, l’autore ha voluto trasmettere l’ultima fatica di Bardak prima di sferrare l’attacco finale verso Freeza. Bardak è ritratto in ginocchio con una mano posata a terra e l’armatura semi distrutta.

Manabu Yamashita – Son Goku

Questa statua di Son Goku lo ritrae con gli abiti indossati in occasione del finale di Dragon Ball Z, quando si prende carico del giovane Ub e lo porta con se ad allenarsi. Goku è raffigurato in piedi, mentre saluta i suoi amici poco prima di andarsene.

Ronald Gebilaguin – SSGSS Gogeta

Direttamente dal lungometraggio Dragon Ball SUper: Broly arriva questa statua che raffigura il personaggio di Gogeta, frutto dell’unione di Son Goku e Vegeta attraverso la danza di Metamor, che permette a due individui di unirsi in un unico e potente guerriero per la durata di trenta minuti. Gogeta è rappresentato mentre sta per caricare uno dei suoi potentissimi colpi energetici contro il temibile Broly.

Satoshi Suzuki – Son Goku Super Saiyan 4th

Dalla saga di Dragon Ball GT, l’artista di Banpresto ha deciso di competere con un Goku Super Saiyan di quarto livello. Questa particolare trasformazione prevede di superare uno stadio di Ozaru e di ottenerne il controllo diventando così un potente guerriero. Questo tipo di trasformazione è stata resa off-canon dall’anime e manga di Dragon Ball Super dove Son Goku ottiene poteri addirittura superiori.

A questo punto non vi resta che registrarvi sul sito del Banpresto World Figure Colosseum e votare la vostra preferita, ricordate infatti che la più votata verrà prodotta in serie da Banpresto e messa in commercio.