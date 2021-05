Dragon Ball Super: il ritorno di Ub

Ub è ritornato in Dragon Ball Super, il manga scritto da Akira Toriyama e disegnato da Toyotaro come sequel diretto del celebre franchise Dragon Ball, all’interno delle ultime battute della saga de Il Prigioniero della Pattuglia Galattica (conosciuta anche come la saga di Moro).

Il personaggio è proprio l’anello quell’anello di congiunzione che condurrà Dragon Ball Super al suo scopo, ovvero al finale di Dragon Ball. (potete recuperarlo su Amazon con l’edizione Full Color).

Sebbene ancora inconscio del suo enorme potere, in Dragon Ball Super abbiamo già avuto modo di scoprire cosa la reincarnazione buona di Majin Bu sia in grado di fare… tanto è vero che ha aiutato persino Goku e ripetiamo, inconsapevolmente, alla sconfitta del malvagio Moro.

Al momento Dragon Ball Super sta affrontando la storia di Granola, ma Toyotaro-sensei ha disegnato Ub in occasione della copertina posteriore del Volume 15 di Dragon Ball Super, disponibile già in Giappone e nei negozi online per l’acquisto.

Ecco a voi come si mostra il guerriero Ub mentre sperimenta il suo potere grazie all’utente di Twitter @DbsChronicles:

Dragon Ball Super: manga e anime

Dragon Ball Super è edito in Italia da Edizioni Star Comics (iniziamo la lettura acquistando il primo numero su Amazon), mentre le ultime pubblicazioni mensili sono disponibili su MANGA Plus.

Dragon Ball Super è una serie animata giapponese, prodotta da Toei Animation, trasmessa in Giappone su Fuji Television la quale si pone come seguito alla sconfitta di Majin Bu. La serie si è conclusa con l’episodio numero 131 (Una conclusione miracolosa! Addio Goku, fino al giorno in cui ci rivedremo di nuovo!).

L’edizione italiana dell’anime, acquisita da Mediaset e trasmessa su Italia 1, ha avuto inizio il 23 dicembre 2016 ed è stata completata con l’ultimo episodio andato in onda il 29 settembre 2019.

Il sequel diretto della serie anime è il 20° film animato del franchise, Dragon Ball Super: Broly uscito il 28 febbraio 2019 con Koch Media Italia e Anime Factory.

La versione manga è realizzata a cadenza mensile, ideata e sceneggiato da Akira Toriyama e disegnata da Toyotaro. Il manga è serializzato su V-Jump (Shueisha) dal 20 giugno 2015 ed è attualmente giunto al capitolo 71, con i primi 68 scritti raccolti in 15 volumi. Il manga sta in questo momento affrontando l’arco narrativo inedito di “Granola, il Sopravvissuto”.