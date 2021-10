Dragon Ball Z Masterlise, Goku Ultra Istinto e Majin Bu – Recensione

Tra i prodotti più interessanti disponibili sul mercato abbiamo analizzato due figure di Bandai Namco per Bandai Spirits che fanno parte dello sconfinato merchandise tratto da Dragon Ball Z. Dragon Ball Z Masterlise è la linea del produttore nipponico scelta anche per una delle Ichiban Kuji, le note lotterie dove si vince sempre, dal titolo Dragon Ball vs Omnibus Z. Non essendo più disponibili come lotteria le figure vengono riproposte in seguito come versione retail e le due, oggetto della recensione, Goku Ultra Istinto (Mastered) e Majin Bu erano rispettivamente i vecchi premi A ed F della suddetta lotteria.

Goku Ultra Istinto

Dopo aver sbloccato un nuovo potere, l’irraggiungibile Kakaroth è pronto a combattere contro nemici provenienti da nuovi universi. L’Ultra Istinto, più una tecnica che una vera e propria trasformazione come quella del Super Saiyan, permette al guerriero Saiyan di muovere il proprio corpo spinto solamente dall’istinto. Questa abilità gli vale ogni vantaggio durante lo scontro contro gli avversari del Torneo del Potere, come Jiren, pur tuttavia tenendo conto di non sapere ancora come padroneggiare questa “Tecnica Divina” alla perfezione. La scatola della figure, di solido e robusto cartoncino con finitura lucida Nella parte frontale presenta una bellissima immagine del prodotto con alcuni elementi grafici aggiunti grazie al foto ritocco. Sono presenti i loghi di Bandai, Bandai Namco, Toei, Dragon Ball Z, Ichiban Sho ed infine quello della linea Masterlise, tutti posizionati ai margini della parte frontale. Sui lati e sul retro il prodotto viene riproposto sotto varie angolazioni e la parte superiore è dotata di una tinta unica, nel nostro caso il grigio che richiama i capelli di Goku Ultra Istinto, che fa da sfondo al grande logo Ichiban Sho Figure. Aperta la scatola troviamo la figure dentro buste di plastica, separate per ogni parte da montare, avvolte a loro volta dentro un cartoncino marrone ripiegato. Questa attenzione e cura dei dettagli, nel proteggere la figure dagli urti e da qualsivoglia pericolo possa danneggiarla ci fa percepire il prodotto come prezioso per l’azienda e di conseguenza anche per noi che queste figure siamo abituati a collezionarle.

Dunque la figure è da montare, c’è da preoccuparsi? Ma nemmeno per sogno ragazzi. Il montaggio è così facile ed intuitivo che nemmeno sono presenti foglietti illustrativi. Ogni parte da assemblare ha una parte che va inserita in un determinato modo nella parte corrispondente e per sbagliare qualcosa vi dovrete proprio impegnare. Dentro le buste è stato inserito anche un supporto trasparente, magari un pelino invasivo da vedere, che però è necessario affinché la figure stia perfettamente in piedi. Si poteva fare meglio? Decisamente si e in passato la stessa azienda ha dato prova di poterlo fare quindi per noi questo tipo di supporto, anche se trasparente, è un piccolo punto a sfavore. Messe da parte le critiche partiamo finalmente ad elencare i numerosi pregi della statua. Scultura e Pittura, elementi fondamentali per una resa estetica che si rispetti sono davvero di primo ordine. Goku fa bella mostra dei suoi possenti muscoli e di tutte quelle “venuzze” gonfie di rabbia come solo i Saiyan sanno fare. La parte superiore del Gi di Goku è totalmente strappato mentre, per quanto riguarda i pantaloni, nella parte delle ginocchia sono presenti due strappi che mostrano la pelle viva del lottatore. La posa scelta dagli scultori è una posa di guardia, poco bilanciata, con un pugno serrato e posizionato indietro e un braccio proteso in avanti. Il volto di Goku urla rabbia con linee ben demarcate e dettagli chiaramente definiti senza la minima sbavatura. I capelli, di puro color argento, non presentano sfumature di alcun tipo ma sono ben lucidi e chiaramente a seconda di come la luce naturale colpisce la loro superficie assumono tinte ed effetti particolari in grado di stupire anche il collezionista più esperto.

Majin Bu

La materializzazione della malvagità, Majin Bu, creato anticamente dal mago Bibbidy e risvegliato poi dal figlio Babidy è uno degli antagonisti principali di Dragon Ball Z e più precisamente dell’arco narrativo finale a lui dedicato. Inizialmente l’aspetto di Majin Bu appare tutt’altro che minaccioso, la sua versione più in carne, infatti alternava momenti di paciosa simpatia ad altri di estrema violenza. Una volta separata la sua parte malvagia, privata da ogni contaminazione dovuta alle varie fusioni con i guerrieri assorbiti, Majin Bu assume l’aspetto di un piccolo ma feroce lottatore dagli occhi neri con le pupille rosse. La scatola del prodotto richiama le stesse caratteristiche di tutte le uscite Masterlise, cartoncino, grafica ed elementi vari sono gli stessi di quelli del Goku analizzato qui sopra. Una volta estratto dall’imballo interno notiamo che a conti fatti la figure, un unico pezzo, occupa a malapena la metà della confezione. Tolto dalle buste e dalle protezioni varie, sempre presenti, iniziamo ad osservarlo più nel dettaglio.

La figure è già montata e dipinta e nonostante sia corredata di un supporto trasparente come quello di Goku notiamo che in grado di reggersi in piedi anche senza di esso, pollice in su. Quasi tutta la figure presenta dettagli di scultura molto precisi e accurati, tuttavia notiamo che la pittura, in alcuni punti di distacco tra gli stampi, presenta elementi non uniformi, anzi, anche troppo evidenti se la si guarda dal fianco. Non si nota minimamente se posta frontalmente e se ne apprezza maggiormente anche la posa spavalda con cenno di sfida. Gli altri elementi di pittura tendono a favorire la profondità delle forme, con colori più marcati nelle parti a rilievo. Il volto, fatta salva la debacle sullo stampo laterale, è davvero pazzesco e mostra la cattiveria di questo personaggio che incarna la malvagità più pura e profonda.

