Dragon Quest: The Adventure of Dai, la nuova action figure!

In arrivo da Max Factory e Good Smile Company una nuova action figure della linea figma che con Dai, protagonista di Dragon Quest: The Adventure of Dai, è arrivata all’uscita numero 500.

La figure sarà alta circa 14 cm e verrà realizzata in plastica con snodi e articolazioni di ultima generazione e proprio grazie a questi sarà possibile utilizzare i vari accessori e parti intercambiabili inseriti all’interno della confezione. Ma vediamoli insieme:

tre volti intercambiabili

la spada di Dai

il mostriciattolo Gome

un effetto del colpo della sua spada

un piedistallo con supporti trasparenti

BONUS, il pugnale di Dai in esclusiva per chi acquista dal loro sito

Dai – la grande avventura (Dragon Quest: The Adventure of Dai) è un manga di genere Shonen che si ispira alla saga videoludica di Dragon Quest. È scritto da Riku Sanjo e disegnato da Kōji Inada, entrambi appartenenti al più celebre Bird Studio (si…quello di Dragon Ball) ed è stato proprio Akira Toriyama ad aver contribuito all’opera in questione disegnando alcuni dei mostri che appaiono nella serie. Dal manga in questione ne è stato tratto anche un anime nel 1991 e proprio qualche mese fa ne è stato annunciato il reboot, che coprirà l’arco narrativo dell’intero manga ed è possibile seguire sulla piattaforma streaming di Crunchyroll con sottotitoli. Proprio da questa nuova serie è tratta l’action figure di cui sopra. Recentemente l’editore italiano Star Comics ne ha proposto una nuova edizione (disponibile a questo indirizzo).

La figma di Dai, dal nuovo anime Dragon Quest: The Adventure of Dai sarà disponibile dal mese di settembre 2021 con un prezzo di circa 81 euro. E’ possibile ordinarla direttamente anche dal sito del produttore al seguente link.