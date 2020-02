Dual Powers: Revolution 1917 arriva in italiano grazie a Raven Distribution

Raven Distribution ha annunciato la localizzazione italiana del gioco da tavolo Dual Powers: Revolution 1917 di Thunderworks Games.

Dual Powers: Revolution 1917, ideato da Brett Myers e illustrato da Luis Francisco e Kwanchai Moriya, sarà un gioco di strategia politica per 1-2 giocatori ambientata durante la Rivoluzione d’ottobre in Russia.

In seguito alla caduta dello Tsar Nicola II verrà insediato un governo provvisorio: i giocatori saranno impegnati a determinare le sorti del neonato assetto politico dello stato, controllando uno dei due schieramenti politici. I giocatori potranno scegliere se comandare le forze del governo conservatore o i socialisti del Soviet di Petrogrado.



Il gioco, che potrà essere giocato in modalità competitva o in modalità solitario, prevederà l’utilizzo di carte e avrà meccaniche di controllo dell’area e hand managment. I giocatori saranno impegnati a mettere in atto fini schemi politici, azioni militari e propaganda sociale, cercando di plasmare il futuro della nuova Russia. Alla fine della partita il giocatore che avrà guadagnato più influenza e consenso sarà il nuovo leader e potrà decidere le sorti del suo paese appoggiando o sopprimendo l’imminente guerra civile.



All’interno della scatola di gioco sarà possibile trovare: il tabellone di gioco, 6 Tessere Quartiere, 64 Carte (48 Carte Comando, 6 Carte Leader (3 Rosse, 3 Bianche), 8 Carte Storia, 2 Carte Aiuto), 8 Segnalini Leader (3 Leader Rossi, 3 Leader Bianchi, 2 Trotsky (1 Neutrale, 1 Rosso), 26 Segnalini Unità (10 Unità Rosse, 10 Unità Bianche, 6 Unità Neutrali), 1 Segnalino Punteggio, 1 Segnalino Blocco, 1 Segnalino Giorno, 1 Segnalino Mese, 1 Segnalino Volere del Popolo, 3 Segnalini Obiettivo, 27 Segnalini Unità Opposizione per la variante in Solitario (9 Unità di Livello 1, 9 Unità di Livello 2, 9 Unità di Livello 3), 3 Segnalini Difficoltà per la variante in Solitario e il regolamento di gioco.

Dual Powers: Revolution 1917 sarà disponibile a partire dal 14 febbraio 2020 e avrà un prezzo di 39,95 euro.