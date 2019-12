Dune: Ixians & Tleilaxu House Expansion: in arrivo la prima espansione per il gioco in scatola di Dune

Gale Force Nine ha annunciato Dune: Ixians & Tleilaxu House Expansion, espansione per il gioco da tavolo Dune, recentemente pubblicato dall’editore.

Dune: Ixians & Tleilaxu House Expansion sarà un’espansione dedicata alle fazioni della CHOAM (acronimo di Combine Honnete Ober Advancer Mercantiles), ovvero la corporazione universale per lo sviluppo commerciale controllata dall’Imperatore, dalla gilda Spaziale e dal Bene Gesserit. In questa nuova espansione alle 6 fazioni presenti nel gioco base si aggiungeranno le due nuove casate che prestano il nome al titolo del gioco.

Gli Ixian saranno una fazione guidata dal principe Rhombur della casa Vernius. Si tratterà di una popolazione specializzata nella tecnologia e manufatti, depositaria di segreti e competenze in materia senza eguali.

La casa Tleilaxu si caratterizzerà per l’avanzato livello scientifico e per le loro incredibili conoscenze nel campo dell’ingegneria genetica, questo li porterà a comportarsi in maniera settaria e xenofoba verso tutte le altre fazioni, ponendoli in una posizione di potere sfavorevole. Nonostante la propria posizione isolata i Tleilaxu mantengono una facciata fedele all’Imperatore, ma in segreto essa pianifica la sua ascesa al dominio della CHOAM.

Per via dei loro trascorsi, che hanno visto l’invasione del pianeta Ix da parte dei Tleilaxu, queste due fazioni sono nemiche giurate, infatti soltanto grazie all’intervento degli Atreides fu possibile per i nativi del pianeta Ix liberarsi dalla dominazione dei Tleilaxu.

Oltre alle nuove fazioni Dune: Ixians & Tleilaxu House Expansion includerà anche nuove meccaniche che enfatizzeranno il tema pvp del gioco, portando ad un livello successivo la competizione per il dominio dell’universo tramite il controllo della spezia.

Dune: Ixians & Tleilaxu House Expansion sarà disponibile, in inglese, a partire dalla primavera 2020 e avrà un prezzo di 20,00 dollari.

Per quel che riguarda la localizzazione italiana di questa espansione, al momento non ci sono notizie in merito.