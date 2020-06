Dune: nuove riprese in arrivo per il Kolossal di Villeneuve

È tempo di riprese addizionali per il Dune di Denis Villeneuve. Per l’atteso film di fantascienza sono infatti in programma nuove riprese aggiuntive programmate per il mese di agosto. A diffondere la notizia il sito Deadline (leggi qui la notizia).

Nonostante la vicinanza con l’uscita pianificata nelle sale (il film è atteso per il 18 dicembre 2020) sembra proprio che la produzione di Dune voglia assicurarsi un lavoro quanto più possibile accurato, commissionando ulteriori riprese. Vero è che la vicinanza con la data di distribuzione potrebbe impensierire i più, tuttavia le riprese aggiuntive sono una prassi comune nei film di alto profilo come questo.

La produzione farà ritorno a Budapest in Ungheria nel mese di agosto, presso gli Origo Film Studios che hanno ospitato le riprese nel 2019.

Tra i motivi per i quali si deve una ripresa della produzione ad agosto inoltrato bisogna tenere conto del completo arresto del settore cinematografico, che a causa della pandemia di Covid-19 ha dovuto sospendere tutte le produzioni in essere per salvaguardare i lavoratori e le maestranze coinvolte. Con l’allentamento di diverse norme in alcuni paesi sarà possibile riprendere la lavorazione dei film e le diverse troupe potranno tornare nuovamente sui set.

Oscar Isaac, che nel film ricopre il ruolo del Duca Leto Atreides, ha affermato che effettuare nuove riprese a ridosso del lancio del film è qualcosa di estremo, ma che per lui non sarebbe certo la prima volta. L’attore ha infatti portato la sua testimonianza con la lavorazione della nuova trilogia di Star Wars di cui era coprotagonista. Isaac ha poi aggiunto che ha avuto modo di vedere parte del girato e assicura che il lavoro svolto da Villeneuve è eccezionale e che non vede l’ora di vedere il risultato finale.

Dune di Denis Villeneuve sarà la prima parte dell’adattamento cinematografico del classico di fantascienza scritto da Frank Herbert nel 1965. Nel cast, oltre ad Isaac troveremo Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Dave Bautista, Jason Momoa e Stellan Skarsgård.