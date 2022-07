Novità per le localizzazioni italiane di Dungeons & Dragons Quinta Edizione: Calderone Omnicomprensivo di Tasha è disponibile in italiano da oggi in tutti i punti vendita e per l’acquisto online.

Calderone Omnicomprensivo di Tasha sarà un supplemento di regolamento di Dungeons & Dragons corredato con gli appunti e osservazioni personali della potente maga Tasha, uno degli iconici personaggi del multiverso di Dungeons & Dragons.

Calderone Omnicomprensivo di Tasha: i dettagli

Calderone Omnicomprensivo di Tasha introdurrà nuove regole e opzioni per i Dungeon Master e i giocatori italiani con una miriade di personalizzazioni tra cui ben 20 nuove sottoclassi, nuove caratteristiche, nuove origini, nuovi incantesimi e molti oggetti magici tra cui 10 esclusivi tatuaggi magici.

Tra le nuove classi, il manuale presenterà l’Artefice, una classe di inventori arcani in grado di specializzarsi in alchimia, creare meraviglie meccaniche oppure in grado di utilizzare armature magiche potenziate.

Tra i nuovi spunti di gioco vi sarà la cosiddetta “sessione zero” una sessione introduttiva in cui delineare le atmosfere, i temi della campagna e gli obiettivi del gruppo di gioco. Parlando di obiettivi il manuale presenterà la possibilità di scegliere un patrono di gruppo, che fornirà missioni che saranno ricompensate con diversi benefici se portate a termine con successo.

Il manuale offrirà anche ampio spazio per i Dungeon Master con l’introduzione di nuove regole e opzioni ideali per ravvivare avventure e campagne di gioco, che renderanno Calderone Omnicomprensivo di Tasha un supplemento complementare irrinunciabile. Nelle pagine riservate ai DM si potranno trovare un ventaglio di nuove personalizzazioni e opzioni per i dungeon e le avventure, con enigmi di varie difficoltà e nuove trappole con le relative regole e funzionamento.

Localizzazioni italiane: le prossime uscite

E dopo Calderone Omnicomprensivo di Tasha cosa ci attende? Il prossimo manuale localizzato in italiano sarà Mordenkainen Presenta: Mostri del Multiverso, che sarà disponibile a partire dal 19 settembre 2022.

Mordenkainen Presenta: Mostri del Multiverso sarà un volume che raccoglierà in un unico manuale tutte le creature di Dungeons & Dragons pubblicate nei compendi dedicati ai mostri realizzati dopo il Manuale dei Mostri, elencando e aggiornando i mostri apparsi originariamente in Volo’s Guide to Monsters e Mordenkainen’s Tome of Foes.