Vorreste una nuova avventura ufficiale di Dungeons & Dragons gratis? Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, torniamo a parlarvi di Keys from the Golden Vault il prossimo manuale in uscita di Dungeons & Dragons, perché è disponibile in anteprima e gratuitamente online l’avventura Prisoner 13 (Prigioniero 13).

L’avventura potrà essere ottenuta collegandosi a questo link di D&D Beyond e vi permetterà di giocare uno dei 13 scenari presenti nel manuale.

Keys From the Golden Vault è disponibile per l’acquisto online

Dungeons & Dragons: l’avventura Prisoner 13

C’è una buona possibilità che il nome Revels End vi sia familiare per via di di Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri, l’atteso film di Dungeons & Dragons. Nella pellicola questo luogo, un’inespugnabile prigione situata nel nord del Faerun, è teatro della rocambolesca evasione del bardo Edgin (Chris Pine) e la barbara Holga (Michelle Rodriguez).

In Prisoner 13 i giocatori torneranno ad aggirarsi in questo luogo malfamato, perché saranno chiamati a recuperare dall’inespugnabile prigione una chiave custodita da un boss della malavita nanica ivi detenuto. L’avventura vedrà i personaggi impegnati a introdursi e uscire dalla prigione, cercando di non farsi scoprire dalle guardie e contemporaneamente guardarsi le spalle dagli agenti della criminalità nanica, che dovranno impedire che la chiave venga loro sottratta.

Prisoner 13 sarà un’avventura indicata per personaggi di 4° livello e a commissionare al gruppo di avventurieri questa rischiosa missione sarà la Golden Vault, una società segreta dagli intenti benevoli, ma che è disposta a sporcarsi le mani per raggiungere un il proprio scopo.

Chi sono i membri della Golden Vault?

Non si hanno molte informazioni sulla Golden Vault e i suoi membri, si tratta di un’organizzazione che sarà organizzata in cellule operative indipendenti, coordinate da un agente di contatto.

Per aumentare ulteriormente il livello di sicurezza dei rispettivi membri la Golden Vault ridurrà al minimo le comunicazioni cercando di fornire ai suoi agenti quante più informazioni possibili, tuttavia spesso queste non saranno sufficienti e starà ai giocatori, come in ogni buon heist che si rispetti, saper improvvisare sul momento e dimostrare capacità di risoluzione dei problemi.

Nella gran parte delle avventure proposte nel libro la Golden Vault richiederà ai giocatori l’acquisizione di un particolare oggetto di trama, che nelle mani sbagliate potrebbe causare enormi problemi. In altre avventure contenute in Keys from the Golden Vault potreste ritrovarvi alle prese con furti al museo, rapine al casinò e un rischiosissimo assalto al treno.