Poliniani Editore annuncia un nuovo entusiasmante progetto frutto di un accordo di licenza pluriennale che vede coinvolta Hasbro/Wizards of the Coast! Siete pronti a una nuova linea di accessori e prodotti di altissimo pregio dedicata al magico mondo di D&D? Preparatevi allora a tante lavorazioni in cuoio e in pelle, ma anche metalli e pietre preziose! Scopriamo insieme tutti i dettagli della linea Dungeons and Dragons di Poliniani!

Dungeons & Dragons by Poliniani

Dungeons & Dragons di Poliniani Editore

La nuova linea Poliniani vanta alla produzione la collaborazione di tanti artigiani italiani, con l’obbiettivo di permettere a tutti gli appassionati di vestire con eleganza e personalità il magico mondo di D&D -acquistate su Amazon il set introduttivo di D&D in italiano.

La linea di prodotti Dungeons and Dragons by Poliniani vede al centro numerosi prodotti al lancio. Tra questi Arselia, un’elegante scarsella in cuoio borchiato brandizzata D&D. E poi ancora c’è Tabus, un prezioso e robusto vassoio lancia dadi in cuoio borchiato. La linea di proposte continua poi con Filos, gli affascinanti braccialetti in cuoio brandizzati. Andiamo poi avanti con Memor, il ciondolo in cuoio brandizzato, e infine Master, il pregevole portachiavi in cuoio.

Dungeons & Dragons by Poliniani

Il lancio a Lucca Comics and Games 2022

Se siete curiosi di vedere dal vivo queste nuove proposte, vi informiamo che esse saranno presenti a Lucca Comics and Games 2022, tutti in edizione limitata e numerata.

Corrado Polini, AD di Poliniani Editore, , ha dichiarato:

Noi di Poliniani siamo entusiasti dell’accordo stretto tra Wizards of the Coast e la nostra realtà. Ci siamo sempre concentrati sul realizzare prodotti di alta qualità, fatti internamente dai nostri artigiani e rivolti alla sostenibilità ambientale. L’accordo si inserisce perfettamente in questa nostra visione, accordo che ha dato alla vita la linea di prodotti ‘D&D by Poliniani’. Ciò a cui abbiamo lavorato e lavoreremo nei prossimi anni, ha l’obiettivo di sviluppare sempre più novità e design originali, col lustro e la qualità di un brand straordinario come D&D.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale D&D by Poliniani.