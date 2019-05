Dungeons & Dragons: Eberron verrà stampata entro la fine del 2019

In arrivo entro la fine dell'anno il volume ufficiale per la quinta edizione di D&D dedicato all'ambientazione Eberron.

Eberron, l’ambientazione originale di Dungeons & Dragons ideata da Keith Baker nel 2002, finalmente riceverà un manuale a lei dedicato.

L’annuncio, avvenuto verso la chiusura della conferenza dedicata a Dungeons & Dragons “The Descent” tenutasi in questi giorni a Los Anegeles, riguarderà la pubblicazione e la stampa di un manuale di espansione dedicato all’ambientazione, che potrebbe avvenire già entro la fine del 2019.

L’ambientazione Eberron, benché amatissima dai fan, fino ad ora aveva riscontrato delle difficoltà di adattamento alla quinta edizione, tali per cui il team di sviluppo di D&D, aveva realizzato e distribuito esclusivamente in formato digitale Wayfinder’s Guide to Eberron. La decisione era stata presa per accontentare le richieste degli appassionati e ovviare alle difficoltà legate alla stampa di un prodotto non definitivo. Tra gli aspetti più difficili da gestire vi era la classe dell’Artefice, di cui ad oggi sono state realizzate ben 4 versioni, e la gestione del potere psionico, che nella versione classica dell’ambientazione è sempre stato molto presente, ma che nell’adattamento per quinta edizione è stato lasciato indietro.

Wayfinder’s Guide to Eberron nasceva come materiale di playtest ufficiale, in seguito alla pubblicazione di una serie di Unearthed Arcana, e avrebbe beneficiato di una pubblicazione definitiva, nel momento in cui gli sviluppatori sarebbero stati soddisfatti di tutte le modifiche e adattamenti. In tal senso Wayfinder’s Guide to Eberron è stato un documento ufficiale, ma in continuo aggiornamento.

Un altro contenuto dedicato a questa ambientazione è stato The Morgrave Miscellany, ad opera di Keith Baker, che contrariamente a Wayfinder’s Guide to Eberron, non era da considerarsi materiale ufficialmente riconosciuto da Wizards of the Coast.

Avendo collaborato alla stesura di entrambi i supplementi, Baker, in The Morgrave Miscellany, ha fornito ulteriori approfondimenti di ambientazione, indicazioni sul tono della narrazione e la sua personalissima visione sulle classi del gioco, con lo scopo di andare ad integrare le parti più sintetiche di Wayfinder’s Guide to Eberron.

Purtroppo al momento non sono state diffuse ulteriori notizie riguardo la pubblicazione di questo manuale né i suoi contenuti definitivi, tuttavia vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità.