Dungeons & Dragons: Gamma World a soli 8 euro

È disponibile online su DriveThroughRPG un bundle di Gamma World (disponibile qui), un’ambientazione vintage post-apocalyptic per Dungeons & Dragons. Nonostante l’ascesa inarrestabile della Quinta Edizione di D&D, questo gioco di ruolo sta vivendo un periodo di rinascita anche grazie a occasioni come questa, dove a fronte di una spesa contenuta è possibile acquistare vecchi manuali e supplementi.

Operazione nostalgia? Forse, ma in questo caso specifico parliamo di Gamma World, uno dei mondi di TSR meno conosciuti in Italia, nonché una delle prime incarnazioni di D&D legate ad uno scenario futuristico lontano dall’immaginario fantasy canonico.

Se amate l’old school, o avete adorato videogiochi come ad esempio Horizon Zero Dawn, questa potrebbe quindi essere una buona occasione per mettere le mani su del materiale originale ad un prezzo molto vantaggioso.

Pubblicata nel 1978 da TSR e ideata da James M. Ward e Gary Jaquet, Gamma World, tratteggiava uno scenario post nucleare basato su romanzi e film dell’epoca, in cui il mondo è stato sconvolto dai grandi cambiamenti apportati da questo cataclisma, tra cui l’alterazione radicale dell’assetto geografico del mondo e la comparsa, negli esseri viventi, di varie mutazioni fisiche (arti addizionali o capacità amplificate) e poteri psichici. Nel creare il proprio personaggio, i giocatori, hanno la possibilità di scegliere se interpretare umani di ceppo puro, ovvero un persone nate senza mutazioni, mutanti, animali o piante senzienti e addirittura androidi.

Il gioco prevede una grande componente di esplorazione, in cui i partecipanti hanno, di volta in volta, modo di scoprire le rovine del passato, strane società alla ricerca di conoscenze perdute e il recupero dei misteriosi artefatti. Oltre alla scoperta dell’ambientazione, Gamma World, mette l’accento su altre due tematiche importanti: l’interazione con le altre società dell’ambientazione (con particolare attenzione verso la salvaguardia delle tribù più vulnerabili) e la pura sopravvivenza contro i numerosi pericoli del futuro.

Il bundle disponibile su DriveThroughRPG contiene 5 titoli, tra manuali e supplementi, e ha un prezzo di 9,99 dollari (poco più di 8 euro) anziché 29,95 dollari. Il pacchetto include il manuale base, le risorse per il DM e diversi supplementi che delineano campagne, avventure e ulteriori risorse, vi permette così di immergervi in questa ambientazione fornendo tutto il necessario per giocare.

L’offerta di Gamma World si compone così: Gamma World (1e), Gamma World Referee’s Screen and Mini-Module, GW1: Legion of Gold, GW2: Famine in Far-Go e GW3: The Cleansing War of Gark Blackhand.