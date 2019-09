Ecco i Funko Pop! del New York Comic Con 2019

Abbiamo trovato tutti i Funko Pop! che verranno messi in commercio in occasione del New York Comic Con 2019.

Dal 3 al 6 ottobre 2019 si terrà il New York Comic Con (NYCC) e Funko si prepara a invadere la fiera con una valanga di novità esclusive legate al suo brand Funk Pop!.

Pur non essendo importante al pari della sua controparte californiana (il San Diego Comic Con) l’evento newyorkese rappresenta comunque uno degli appuntamenti imprescindibili del calendario geek internazionale.

In occasione dell’edizione 2019 Funko metterà in commercio più di 50 nuove vinyl figure, che saranno contrassegnate dal caratteristico sticker “New York Comic Con 2019 exclusive limited edition”.

Similmente a quanto accaduto per San Diego e le altre convention statunitensi, anche a New York sarà possibile acquistare la maggior parte delle novità di Funko presso il suo stand, mentre altre potranno essere reperite presso altri grandi espositori.

In questa News vi elencheremo tutte le uscite divise per le varie categorie (comics, animazione, serie tv, ecc).

Funko



Uno degli animali simbolo della metropoli che non dorme mai è senza dubbio il piccione e Funko ha dedicato a questo volatile il ruolo di mascotte onoraria della manifestazione. Paulie Pigeon sarà distribuito in tre versioni: maglietta rossa (NYCC Pigeon Red Shirt), maglietta nera (NYCC Pigeon Black Shirt) e maglia a strisce blu simile alla divisa dei New York Yakees (NYCC Pigeon Pinstripe Jersey).



La mascotte di Funko, Freddy, è uno dei soggetti più ricercati dai collezionisti e a questo Comic Con sarà possibile trovare due nuovi Pop! che lo vedranno protagonista.

Pop Freddy Funko – NYPD Officer Freddy vedrà l’iconico personaggio vestire la divisa della polizia di New York, mentre Ron English Freddy Funko sarà una figure da collezione, dalla tiratura di 1000 esemplari, realizzata ispirandosi alla produzione artistica dell’artista statunitense Ron English.

Anime

*

I Funko Pop! dedicati alle serie di animazione giapponese riguarderanno Dragonball Z e My Hero Academia. Gli appassionati dell’epopea di Akira Toriyama saranno accontentati con un Pop! dedicato a Vegeta, rappresentato nella sua iconica mossa Final Flash, e uno dedicato al namecchiano Piccolo in posa da meditazione.



Per quel che riguarda My Hero Academia sarà possibile trovare due figure dedicate a Hero Killer Stain e Dabi

Videogames



Sul fronte videoludico abbiamo alcuni Pop! dedicati ai titoli più popolari del momento.

Biohazard Wrecking Ball (in formato Super da 6 pollici) andrà ad aumentare le fila delle figure Funko dedicate ad Overwatch.

Fortnite riceverà un modello glow in the dark dedicato alla skin Dark Voyager, mentre i fan di Borderlands avranno la possibilità di aggiungere alle proprie collezioni Butt Stallion. Il meraviglioso unicorno sarà realizzato in uno speciale vinile trasparente che simulerà un effetto cristallo.

Serie TV



I Pop! che omaggeranno le serie tv saranno diversi e rappresenteranno le proprietà intellettuali più amate dai geek. In questa categoria troveremo Dwight (The Office), un pack doppio che conterrà Green Hornet e Kato (Green Hornet), lo spietato alieno Tzim Sha (Doctor Who), Britta (Community), Missandei (Game of Thrones), Suzie (Stranger Things) e per finire Clang, Cling e Witchiepoo, tre personaggi che omaggeranno la serie tv per bambini H.R. Pufnstuf.



Animazione



Per gli amanti dei cartoni animati i soggetti proposti a questa convention possono essere definiti con un’unica parola: vintage!

Ad esclusione dei sempre presenti Rick e Morty (annunciate due vinyl figure misteriose), tutti gli altri personaggi sono tratti da serie animate che hanno come minimo più di 10 anni.



Si torna indietro nel 2005 con il venditore di cavoli (con carretto) di Avatar – La leggenda di Aang, per poi proseguire a ritroso al 2001 con il pack doppio di Samurai Jack, che conterrà Jack e il demoniaco Haku. Il viaggio a ritroso nel mondo dell’animazione prosegue con il Funko Pop! di Daria Mongerdorffer, protagonista della serie animata di MTV Daria, per terminare con Clyde e il Professor Pat Pending, due personaggi del Wacky Races di Hanna-Barbera.

Cinema



La settima arte viene qui rappresentata con diversi personaggi tratti da pellicole di culto. Gli appassionati di fantascienza potranno ampliare la propria collezione con le figure del Dr. Frank Poole di 2001: Odissea nello Spazio, Feyd Rautha Harkonnen di Dune e Marty McFly nella sua tenuta da alieno del 1955, ovviamente da Ritorno al Futuro.



Un Pop! sarà dedicato ad uno dei membri della gang dei Baseball Fury de I Guerrieri della Notte, uno allo spaventoso Killer Klown, il terrificante pagliaccio di Killer Klowns from Outer Space ed un pack doppio renderà omaggio al dinamico duo, ideato da Kevin Smith, Bluntman and Chronic.

Gli ultimi due modelli di questa categoria saranno dedicati alla saga di Harry Potter, nei personaggi di Madame Maxine (in formato Super da 6 pollici) e Gazza e Mrs. Purr.

Pubblicità



Anche in questa occasione Funko dedica delle figure ad alcuni soggetti iconici del mondo della pubblicità statunitense. Durante il NYCC saranno messi in commercio due mascotte legate alle caramelle Pez: Pez Mimic the Monkey with Red Overalls e Blonde Pez Girl.

Personalità famose



I Funko Pop! non rendono omaggio soltanto a personaggi fittizi tratti dalle più popolari proprietà intellettuali, ma anzi celebrano anche molte personalità pubbliche, che sono state in grado di lasciare un segno grazie al proprio impegno e lavoro.



La serie Pop Icons si arricchirà con le figure degli artisti Keith Haring, Jean-Michel Basquiat e del poeta e scrittore Edgar Allan Poe. La serie Pop Rocks omaggerà Debbie Harry, immortale voce solista della band Blondie.

Per gli appassionati di baseball durante la fiera sarà possibile entrare in possesso della figure dedicata alla leggenda del baseball Babe Ruth.

Comics



Nell’anno del suo ottantesimo anniversario alla Marvel saranno dedicate 5 Funko Pop! e un bundle speciale. Le figure ritrarranno Captain Mar-Vell, Ms. Marvel, Nick Fury (nella versione precedente al MCU), Tony Stark in versione Avengers: Endgame e un Funko Pop! riprodurrà il cameo di Stan Lee in Guardians of the Galaxy: Vol. 2.

Il bundle speciale sarà dedicato a Fenice Nera e sarà composto dal Pop! di Jean Grey posseduta dalla Forza Fenice e avvolta dalle fiamme e da una t-shirt.



I Pop! dedicati alla DC saranno solo due e si tratterà della figure effetto metallizzato monocromatico Batman Pink Chrome dalla tiratura di 1500 esemplari e una figure dedicata ad Huntress.

Linea 5 Star



Non di soli Pop! vive il collezionista… Funko sarà anche conosciuta globalmente per le iconiche vinyl figure dal testone, tuttavia vi sono molte altre linee nelle sue collezioni. A questo NYCC 2019 la sua 5 Star farà bella mostra di sé con tre personaggi tratti dal film Scott Pilgrim vs. the World.

I personaggi che potranno essere acquistati durante la con saranno: Scott Pilgrim, Knives Chau e Ramona Flowers.