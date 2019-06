Pubblicatoil trailer di Koma, l’incredibile e interessante sci-fi russo

La fantascienza russa ha sempre avuto il suo fascino: lo dimostra Koma (titolo in inglese The Coma), film diretto da Nikita Argunov

La fantascienza russa ha sempre avuto il suo fascino: lo dimostra Koma (titolo in inglese The Coma), film diretto da Nikita Argunov (esperto di visual effect alla sua prima esperienza come regista) che dipinge un mondo particolarmente contorto in un thriller fantascientifico che solo dalle immagini risulta decisamente interessante.

Ecco la sinossi:

Un giovane e talentuoso architetto, dopo un gigantesco e misterioso incidente, riprende conoscenza in un mondo molto strano che assomiglia soltanto a quello reale. Questo mondo è basato sulle memorie di coloro che ci vivono, ovvero persone che si trovano in uno stato di coma profondo. La memoria umana è frammentata, caotica e instabile… e così è il Koma, una bizzarra raccolta di ricordi e rimembranze: città, ghiacciai e fiumi possono trovarsi tutti in un’unica stanza. Tutte le leggi della fisica possono essere infrante. L’architetto deve scoprire le leggi esatte e le regole del KOMA mentre lotta per sopravvivere, incontra l’amore della sua vita e continua a cercare una via d’uscita verso il mondo reale, a cui dovrà di nuovo abituarsi dopo l’esperienza del KOMA.

Il film vede come cast Lyubov Aksyonova, Milos Bikovic e Rinal Mukhametov, attori decisamente poco noti in Europa ma che potrebbero davvero colorare questa pellicola di una profondità che – ad eccezione del fatto che si parla russo – il trailer già mostra nei suoi primi minuti.

Ora non resta che aspettare e sperare che qualche azienda di distribuzione prenda questo film per portarlo nel nostro paese: talvolta molte pellicole di alta qualità vengono purtroppo non calcolata a causa di una manca spinta da parte della produzione: c’è da ricordare infatti che film come Leviathan (che hanno vinto premi e ricevuto elogi dalla critica e dal pubblico) sarebbero comparsi in Europa difficilmente se qualcuno non li avesse importati.