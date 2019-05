Ecco quante persone ha “ucciso” John Wick

Un video Easter Egg di Rotten Tomatoes ha contato quante persone John Wick "ha ucciso" nel corso dei vari film. SI parla di più di 21 persone al giorno!

Di film che raccontano le vicende di John Wick ce ne sono 3 (dei quali l’ultimo è uscito pochi giorni fa). Anche se con meno di 6 ore di pellicola all’attivo, il nostro “assassino preferito” ha ucciso tra criminali e suoi colleghi una moltitudine di persone. Un video Easter Egg di Rotten Tomatoes ha contato tutte queste persone divise nei vari capitoli.

Nel primo John Wick, il protagonista ha ucciso 77 persone, nel secondo film ben 128 e nell’ultimo uscito è arrivato “soltanto” a 94. Se andiamo a sommarli, significa che John Wick ha eliminato un totale di 299 persone in tre pellicole. Tolto per un attimo il fatto che ovviamente ci troviamo di fronte ad un opera di fiction, la storia raccontata nella trilogia si svolge in circa 2 settimane, facendo due conti statistici quindi John Wick è più letale degli incidenti stradali (se paragoniamo il rapporto tra morti e tempo).

Vi ricordiamo che John Wick 3 – Parabellum è adesso nelle sale, e che visti i risultati positivi al botteghino, è stato annunciato un quarto capitolo in arrivo nel 2021.

Nel terzo episodio della serie il protagonista del film è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver infranto una delle regole fondamentali del “mondo” nel quale vive: uccidere qualcuno all’interno dell’Hotel Continental. La vittima del suo ultimo omicidio infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager dell’Hotel Continental gli ha concesso un’ora di tempo prima di dichiararlo ufficialmente “scomunicato” e quindi eliminabile a vista. John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, mentre cerca una via d’uscita da New York City.

Come protagonista troviamo Keanu Reeves: al suo fianco una misteriosa Halle Berry e, tra gli altri, Anjelica Huston, Laurence Fishburne e Ian McShane. Diretto da Chad Stahelski, regista anche del secondo episodio, John Wick 3 – Parabellum è uscito nelle sale italiane il 16 maggio.