I grandi schermi delle auto sono un pericolo, un nuovo studio lo conferma

Uno studio condotto da Assurance Prevention ha confermato che la presenza di numerosi schermi all'interno delle automobili rappresenta un serio pericolo per la sicurezza stradale. La ricerca, realizzata in collaborazione con Calyxis, ha evidenziato come mantenere l'attenzione sulla guida stia diventando sempre più difficile a causa dei sistemi di assistenza alla guida (ADAS) e degli schermi di grandi dimensioni presenti nelle vetture moderne.

Lo studio si è basato su test effettuati tramite un simulatore per un totale di 8.000 km. I risultati sono stati allarmanti: il 76% dei guidatori ha ammesso di distrarsi facilmente alla guida.

"Lo studio ha in pratica permesso di calcolare in maniera piuttosto precisa e scientifica il tempo trascorso in cui il guidatore usa i vari distrattori presenti nella sua auto. Ad esempio, comporre un numero di telefono durante la guida richiede 35 secondi di attenzione. Questo tempo trascorso sui distrattori ha un impatto diretto sulla traiettoria dei conducenti: l’uso di un distrattore moltiplica per 13 il tempo trascorso deviando dalla traiettoria."

Impatto sulla sicurezza stradale

L'aumento del numero di schermi nell'abitacolo potrebbe quindi rappresentare un serio rischio per la sicurezza stradale. Gli esperti sottolineano l'importanza di prestare la massima attenzione alla guida, almeno fino all'arrivo di sistemi di guida autonoma di livello 3 che permetteranno ai conducenti di gestire in sicurezza eventuali distrazioni.

Lo studio di Assurance Prevention evidenzia anche la necessità di sensibilizzare i guidatori sui rischi legati all'uso improprio della tecnologia durante la guida, promuovendo una maggiore consapevolezza e responsabilità al volante.