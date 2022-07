La presenza di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock in Spider-Man: No Way Home è stato uno dei momenti clou dell’ultima fatica cinematografica del Tessiragnatele. Preceduto di pochi giorni dall’apparizione della nemesi del Cornetto, Wilson ‘Kingpin’ Fisk, in Hawkeye, l’entrata in scena del Diavolo Custode è stata una prima apertura all’ingresso degli urban heroes delle serie Marvel/Netflix all’interno del Marvel Cinematic Universe, universo da cui era state esclusi. La presenza di Daredevil ha generato un comprensibile interesse per rivedere in scena l’avvocato cieco di Hell’s Kitchen, e nelle ultime ore è comparsa una voce che vorrebbe Daredevil presente in Echo, prossima serie del Marvel Cinematic Universe dedicata al personaggio di Maya Lopez.

Voci non confermate indicano la presenza in Echo di Daredevil…e non solo!

Non dovrebbe stupire questo accostamento, considerato come nei comics il rapporto tra Matt Murdock, Maya Lopez e Wilson Fisk sia stato centrale in una celebre run del Cornetto, Parti di un buco, di Quesada, Mack e Ross. In questo arco narrativo si scopriva come Maya fosse stata cresciuta da Fisk con la convinzione che Daredevil fosse il responsabile della morte del padre, una situazione complicata dalla relazione iniziata da May con Matt Murdock, non sapendo che sia proprio l’avvocato cieco a nascondersi sotto la maschera di Daredevil.

Questa storia è stata il canovaccio su cui è stata sviluppata la versione di Echo del Marvel Cinematic Universe, che è stata interpretata da Alaqua Cox. Considerato il legame tra i tre personaggi non stupisce dunque che siano comparse delle voci che vorrebbero Daredevil come personaggio ricorrente all’interno di Echo, la serie solista di Maya Lopez. Questo rumor è stato lanciato da The Weekly Planet, dove il conduttore James Clement ha svelato di avere notizie sulla presenza di diversi personaggi legati al mondo degli urban heroes marveliani:

“Daredevil sarà in tre episodi, interpretato da Charlie Cox, mentre il Kingpin di Vincent d’Onofrio apparirà in quattro. La trama sul Kingpin sarà focalizzata sulla sua corsa alla poltrona di sindaco di New York. A quanto pare, indosserà una benda sull’occhio come conseguenza dell’esser stato colpito in Hawkeye, mentre Daredevil indosserà un costume rosso e nero e sarà alla ricerca di Jessica Jones”

Per quanto si tratti di voci non confermate, quanto affermato da Clement si riallaccia a diverse notizie da tempo confermate sul destino del Diavolo Custode nel Marvel Cinematic Universe. La sua presenza in Spider-Man: No Way Home è stata seguita da una serie di ipotesi e successive conferme su una serie a lui dedicata in arrivo su Disney+, e la sua presunta presenza in Echo potrebbe rappresentare un ottimo lancio per la serie solista del Diavolo Custode. Da notare che se confermata, la storyline dedicata alla corsa al titolo di sindaco di New York di Fisk sembrerebbe allinearsi alle recenti storie del Diavolo Custode, dove Fisk è riuscito davvero ad ottenere l’incarico, arrivando a scatenare il maxi-evento Devil’s Reign.

Oltre alla presenza di Daredevil, è da notare come si menzioni anche Jessica Jones, protagonista di un’altra delle serie degli urban heroes Marvel, recentemente migrate da Netflix a Disney+. Il cambio di piattaforma ha portato i fan del Marvel Cinematic Universe a chiedersi se i precedenti interpreti dei personaggi saranno nuovamente coinvolti nelle produzioni parte del MCU, una speranza più volte condivisa anche da Mike Colter (Luke Cage) e Krysten Ritter (Jessica Jones). Le recenti serie del Marvel Cinematic Universe, specialmente Hawkeye, hanno mostrato come sia possibile dare vita a diversi aspetti del Marvel Universe fumettistico, e la dimensione urbana tipica di personaggi come Daredevil o Luke Cage potrebbe rappresentare un diverso, interessante approccio agli eroi della Casa delle Idee.

