Comparsa per la prima volta in Hawkeye, Maya Lopez, alias Echo, sarà a breve protagonista di una delle prossime serie del Marvel Cinematic Universe in arrivo su Disney+. Interpretata da Alaqua Cox, Echo al termine della serie dedicata all’arciere degli Avengers scopriva la verità sulla morte del padre, rivelazione che la ha spinta a distaccarsi dal suo mentore, Wilson ‘Kingpin’ Fisk, per affrontare un viaggio solitario alla scoperta del proprio futuro. Un nuovo corso per l’eroina che entusiasma i Marvel Fan, che hanno mostrato di apprezzare la prima immagine di Echo comparsa in queste ore.

Echo: ecco la prima immagine della serie di Maya Lopez

L’importanza di Echo è particolarmente sentita dai Marvel Fan, che vedono nel ritorno dell’eroina una possibile chiave per vedere nuovamente in azione un altro atteso urban hero della Casa delle Idee: Daredevil. Dopo aver visto Charlie Cox interpretare nuovamente il Diavolo Custode in Spider-Man: No Way Home, si spera di rivedere presto in azione Matt Murdock e memori della storia sentimentale che ha legato Echo e Daredevil, la serie dedicata a Maya Lopez potrebbe esser un buon modo per dare spazio anche al Cornetto.

A first look at Marvel Studios’ Echo. Coming to @DisneyPlus in 2023. pic.twitter.com/MBfDmYUZ7l — Marvel Entertainment (@Marvel) May 17, 2022

Alaqua Cox non ha mai fatto mistero della sua felicità nell’aver la possibilità di interpretare Echo una serie che la vede protagonista assoluta:

“E’ incredibile che io possa avere una mia serie dopo Hawkeye, è stato il mio ruolo come attrice. Non so perché mi stiano dando questa opportunità, ma sono estremamente grata. Sono eccitata per il supporto e la possibilità di perorare la causa della comunità dei non udenti. Vogliamo avere parità e veder più gente coinvolta. E proprio per questo sono davvero riconoscente per l’opportunità che mi è stata offerta. Sembra pazzesco quanto la mia vita sia cambiata da quando ho abbandonato il college. Sono entusiasta di poter mostrare alla gente chi sono e cosa posso fare, cosa può fare chiunque”

