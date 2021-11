Edens Zero parte 2: Netflix rivela la data di debutto

La seconda parte dell’anime Edens Zero, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Hiro Mashima (Fairy Tail) ed edito in Italia dalla Star Comics, continuerà su Netflix questo inverno.

In precedenza vi avevamo detto che, a causa della scomparsa di Yuji Suzuki, il regista che ha curato il progetto, lo staff, sebbene avesse rassicurato che l’anime sarebbe continuato in futuro, non aveva potuto rivelarne la data precisa. Ora l’account Twitter ufficiale di Edens Zero ha confermato che Edens Zero parte 2 uscirà con Netflix il 24 novembre, quindi non manca molto perché possiamo rivedere i nostri eroi Shiki e Rebecca alle prese con nuove avventure!

Edens Zero: manga e anime

Il manga Edens Zero è in corso di serializzazione su Weeky Shonen Magazine da giugno 2018 e al momento si compone di 17 volumi. In Italia il manga è edito dalla Star comics per un totale di 11 volumi pubblicati finora:

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

L’adattamento anime del manga ha avuto inizio il 11 aprile 2021 e si è concluso il 3 ottobre per un totale di 25 episodi. In Italia la serie è visibile su Netflix con sottotitoli dal 26 agosto 2021.

