Fairy Tail: annunciato l’anime del sequel 100 Years Quest

Nel corso della live-stream “Hiro Mashima Fan Meeting @ Mixalive Tokyo“, svoltasi nel corso delle ultime ore, è stato annunciato l’adattamento anime del sequel di Fairy Tail, lo storico manga di Hiro Mashima, ovvero Fairy Tail: 100 Years Quest.

Il disegnatore Ueda ha realizzato e pubblicato un’illustrazione speciale per l’annuncio dell’anime che possiamo guardare di seguito:

In più, è stato lanciato un teaser di annuncio dal canale ufficiale YouTube del progetto che possiamo guardare di seguito:

Il sequel del manga è disegnato da Atsuo Ueda (Dr. Prisoner, Hajime Shacho Monogatari) con gli storyboard di Hiro Mashima all’interno dell’applicazione di Magazine Pocket (Kodansha) a partire dal 25 luglio 2018. Kodansha ha pubblicato in Giappone il Volume 9 il 9 luglio 2021.

Relativamente a Fairy Tail, invece, l’anime si è concluso nel 2018 con la stagione finale e il manga di riferimento ha anche ispirato due film animati, diversi progetti animati originali e spin-off manga.

Fairy Tail e Fairy Tail: 100 Years Quest

Fairy Tail è un manga shonen scritto e disegnato da Hiro Mashima dal al attraverso le pagine di Weekly Shonen Magazine di Kodansha. L’opera si compone di 63 volumi tutti disponibili per l’acquisto in Italia per Star Comics. Fairy Tail: 100 Years Quest è in corso dal 2018 nel nostro Paese è disponibile sempre per Star Comics con i primi 8 volumetti.

Natsu, Lucy, Happy e i loro amici hanno deciso di cimentarsi nella missione dei cent’anni, un leggendario incarico che dalla fondazione delle gilde di maghi nessuno è mai riuscito a portare a termine! Nel continente in cui mettono piede per la prima volta si imbattono in una città misteriosa, in una divinità incomprensibile e in un gruppo di nemici inquietanti…

A proposito di Edens Zero, il manga è in corso di serializzazione su Weeky Shonen Magazine da giugno 2018 e al momento si compone di 16 Volumi. In Italia la serie è giunta al Volume 10. E’ in corso anche un adattamento anime del manga dal 11 aprile 2021 e attualmente sono stati trasmessi 22 episodi. In Italia la serie è visibile su Netflix con sottotitoli dal 26 agosto 2021.