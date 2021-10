È morto il regista dell’anime di Edens Zero, quali sono i piani futuri?

Attraverso i portali social ufficiali del progetto anime di Edens Zero, adattamento del manga omonimo scritto e disegnato da Hiro Mashima (Fairy Tail) ed edito in Italia per Star Comics, apprendiamo che Yuji Suzuki, il regista che ha curato il progetto, è morto improvvisamente lo scorso 9 settembre 2021 per cause non rivelate presso un ospedale in quel di Tokyo.

L’anime di Edens Zero piange il suo regista ma continuerà

La notizia della morte è arrivata il 2 ottobre (già 3 ottobre in Giappone) alla conclusione dell’ultimo episodio della prima stagione anime di Edens Zero, il 25°, cominciata il 11 aprile 2021.

Lo staff presso J.C.Staff ha dichiarato gratitudine per la vita e il lavoro di Suzuki e profonda tristezza e vicinanza alla famiglia del compianto professionista. Inoltre, rivolgendo una parola agli appassionati, lo staff ha rassicurato che il progetto dell’anime continuerà in futuro, senza però svelare ulteriori dettagli.

Per il regista Edens Zero è stata la prima serie di cui ha curato la regia nella sua interezza. Ha anche lavorato nel ruolo di animatore per le serie anime di Fairy Tail, Valvrave the Liberator, Pretty Rhythm Aurora Dream e diretto episodi per la terza stagione di Fairy Tail, Log Horizon: Destruction of the Round Table, Cardfight!! Vanguard GZ, Talentless Nana, Cho Soku Henkei Gyrozetter e tante altre ancora.

Edens Zero: manga e anime

A proposito di Edens Zero, il manga è in corso di serializzazione su Weeky Shonen Magazine da giugno 2018 e al momento si compone di 17 Volumi. In Italia la serie è giunta al Volume 11. L’adattamento anime del manga ha avuto inizio il 11 aprile 2021 e si è concluso il 3 ottobre per un totale di 25 episodi. In Italia la serie è visibile su Netflix con sottotitoli dal 26 agosto 2021.

Il giovane Shiki vive sul pianeta Granbell insieme ai robot che animano un vastissimo parco a tema. Un giorno arrivano due visitatori, i primi a mettere piede su Granbell da circa un secolo: Rebecca, una giovane creatrice di contenuti digitali, e il suo gatto blu Happy. I tre vanno subito d’accordo e diventano amici… Ancora non sanno che questo incontro cambierà i loro destini! Hiro Mashima, osannato autore di Fairy Tail, abbandona le atmosfere incantate della sua famosa serie per intraprendere un incredibile viaggio, a metà tra fantasy e fantascienza, alla scoperta di stelle e pianeti sconosciuti.

Hiro Mashima, autore del manga, è celebre per aver realizzato in precedenza il successo di Fairy Tail tra il 2006 e il 2017. Star Comics in Italia ha pubblicato l’intera serie. Il manga sequel, Fairy Tail: 100 Years Quest, riceverà molto presto un adattamento anime cui dettagli sono disponibili cliccando qui attraverso il nostro precedente articolo.

