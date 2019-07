Edison – L’uomo che illuminò il mondo, clip in esclusiva

Vi lasciamo ad una clip in esclusiva per Tom's Hardware che vede il primo incontro tra Nikola Tesla e Thomas Edison.

Mancano circa 10 giorni all’arrivo nelle sale cinematografiche di Edison – L’uomo che illuminò il mondo, film diretto da Alfonso Gomez-Rejon con Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Nicholas Hoult. La pellicola, esclusiva per l’Italia di Leone Film Group, è distribuita da 01 Distribution. Nell’attesa, vi lasciamo ad una clip in esclusiva per Tom’s Hardware che vede il primo incontro tra Nikola Tesla e Thomas Edison.

Nella scena, come vediamo, nasce il primo bagliore della grande “lotta” tra corrente alternata e corrente continua: nasce proprio da questa faida la guerra delle correnti, competizione economica del XIX secolo che porterà i due noti scienziati a sfidarsi per il controllo del mercato mondiale dell’energia elettrica. Ad oggi la corrente alternata è distribuita in tutto il mondo: lo stesso Edison, sconfitto della sua idea, comprò successivamente quasi tutti gli impianti elettrici del Nord America. Dall’interpretazione, con molta probabilità verrà quindi evidenziato il genio di Tesla, anche se proprio la fama e il potere di Edison farà passare lui per il più famoso.

Edison – L’uomo che illuminò il mondo racconta la “sfida” tra Thomas Edison (Benedict Cumberbatch) e George Westinghouse (Michael Shannon), aiutato da Nikola Tesla (Nicholas Hoult), nata dalla competizione per il predominio del mercato tra corrente elettrica continua e alternata. Edison, aiutato da J.P. Morgan, porta quindi la luce a Manhattan, ma Tesla e Westinghouse, consci di alcuni difetti nel sistema a corrente continua di Edison, daranno il via ad una guerra rivelando la loro corrente alternata, all’epoca una scelta rischiosa e pericolosa. Diretto da Alfonso Gomez-Rejon (Quel Fantastico Peggior Anno della Mia Vita) e sceneggiato dal drammaturgo Michael Mitnick (Sex Lives of our Parents), Edison – L’uomo che illuminò il mondo presenta nel cast anche Katherine Waterston, Tom Holland, Matthew Macfadyen e Tuppence Middleton.