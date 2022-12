Il DC Universe sta vivendo una vera a propria rivoluzione che ha portato numerosi fan a esternare una serie di congetture circa il futuro del franchise. Dopo gli ultimi annunci in casa DCU, che hanno visto ad esempio la cancellazione del terzo lungometraggio dedicato al personaggio di Wonder Woman e l’abbandono di Henry Cavill dal suo ruolo di Superman, gli appassionati non sanno più cosa aspettarsi, motivo per il quale James Gunn ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni con l’intenzione di rassicurare tutti i fan che il futuro sarà ricco di belle sorprese! Tra queste, secondo quanto riportato, James Gunn ha parlato anche di Elseworlds e di eventuali piani per il futuro. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo!

I fan chiedono Elseworlds, James Gunn risponde

Il co-CEO e regista dei DC Studios, James Gunn, ha confermato che i film di Elseworlds sono ufficialmente in fase di sviluppo e che esisteranno al di fuori del nuovo DC Universe.

Foto: Kingdom come ©Panini Comics

La risposta è arrivata tramite Twitter a seguito di una domanda fatta da un fan che gli ha chiesto se stesse producendo qualche progetto DC di Elseworlds che non sia ambientato nel DCU?

Are you open to producing any Elseworlds DC projects that aren't set in the DCU? — James (@jamessmith7034) December 20, 2022

Un po’ di storia

Per chi non lo sapesse, Elseworlds è una linea di fumetti prodotta dalla casa editrice DC Comics. Questa specifica linea conteneva al suo interno alcune storie alternative, e parallele, all’universo DC canonico. Il primo titolo pubblicato fu Gotham by Gaslight, scritto da Brian Augustyn e disegnato da Mike Mignola. In questo volume veniva narrata la storia di un Batman, in una Gotham City vittoriana, alle prese con Jack lo squartatore. Oppure ancora, sempre per la stessa linea, c’è Kingdom Come, una miniserie in cui una nuova e violenta generazione di supereroi è alla prese a battagliare contro i classici personaggi DC. Ne caso vogliate recuperare questo albo a fumetti, sappiate che è disponibile per l’acquisto su Amazon.