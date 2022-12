Complice la grande rivoluzione che si sta tenendo in casa DCU, James Gunn ha rilasciato una serie di nuove dichiarazioni con l’obbiettivo di sfatare alcune speculazioni sui futuri nuovi attori e tranquillizzare i fan del franchise. Scopriamo insieme maggiori dettagli a riguardo.

In questi giorni il DCU è stato oggetto di grande attenzioni da parte dei fan a seguito di una serie di notizie che vedevano al centro la cancellazione del terzo lungometraggio di Wonder Woman e la sostituzione di Henry Cavill nel ruolo di Superman.

James Gunn ha quindi deciso di rilasciare alcune importanti dichiarazioni a riguardo. Secondo quanto riportato, le comunicazioni sono arrivate tramite Twitter.

Una delle cose di cui io e Peter eravamo consapevoli quando abbiamo accettato il lavoro come capi dei DC Studios era una certa minoranza di persone online che poteva essere, beh, chiassosa e scortese, per non dire altro. Le nostre scelte per il DCU si basano su ciò che crediamo sia il meglio per la storia e il meglio per i personaggi DC che esistono da quasi 85 anni. Forse queste scelte sono fantastiche, forse no, ma sono fatte con cuore sincero e integrità e sempre con la storia in mente.”