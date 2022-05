Elvis è il nuovo film creato da Baz Luhrmann (Il Grande Gatsby, Moulin Rouge!) dedicato al leggendario re del rock (recuperate la Elvis The Platinum Collection su Amazon), che vede protagonisti Austin Butler e Tom Hanks. La pellicola verrà presentata in anteprima al Festival di Cannes fuori concorso mercoledì 25 maggio mentre uscirà nei cinema italiani il 22 giugno. In vista dell’imminente uscita è stato pubblicato il nuovo trailer in italiano del film.

Il nuovo trailer italiano di Elvis

Il film verrà distribuito da Warner Bros. Nel cast di Elvis, oltre ad Austin Butler e a Tom Hanks nei panni del il colonnello Tom Parker, troviamo anche Helen Thomson nei panni della madre di Elvis, Gladys, Richard Roxburgh in quelli del padre di Elvis, Vernon, mentre Olivia DeJonge è Priscilla. Luke Bracey interpreta Jerry Schilling, Natasha Bassett è Dixie Locke, David Wenham (Il Signore degli Anelli la trilogia, Lion – la strada verso casa, 300) è Hank Snow, Kelvin Harrison Jr. è BB King, Xavier Samuel interpreta Scotty Moore e Kodi Smit-McPhee (Il potere del cane) è Jimmie Rodgers Snow.

Da segnalare che I Måneskin faranno parte della colonna sonora originale del film con la loro versione dell’iconica hit di Elvis Presley, If I Can Dream.

Baz Luhrmann ha diretto il film da una sceneggiatura da lui scritta assieme a Sam Bromell, Craig Pearce e Jeremy Doner, basata su una storia dello stesso Baz Luhrmann e Jeremy Doner. I produttori del film sono Luhrmann, la vincitrice dell’Oscar Catherine Martin (Il Grande Gatsby, Moulin Rouge!), Gail Berman, Patrick McCormick e Schuyler Weiss, mentre i produttori esecutivi sono Courtenay Valenti e Kevin McCormick.

Eccovi il nuovo trailer italiano:

Questa la sinossi del film: