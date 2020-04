Emmanuelle Chriqui sarà Lana Lang in Superman & Lois

Nella tarda serata di ieri è stata annunciata una importante aggiunta al cast di Superman & Lois. Si tratta dell’attrice Emmanuelle Chriqui che interpreterà Lana Lang nella nuova serie dell’Arrowverse che, come facilmente intuibile dal titolo, avrà come protagonisti Superman e sua moglie, la giornalista d’assalto, Lois Lane.

La Chriqui interpreterà Lana Lang-Cushing. Il doppio cognome fa quindi pensare ad una Lana sposata, inoltre la descrizione preliminare fornita del personaggio la descrive come una dirigente di banca rimasta a Smallville mentre molti dei suoi amici di infanzia sono andati via dalla piccola cittadina del Kansas. Lana riallaccerà i contatti con Clark in un momento difficile della sua vita.

L’ultima volta che abbiamo visto Lana Lang sul piccolo schermo era stata interpretata da Kristin Kreuk in Smallville.

Emmanuelle Chriqui si unirà quindi ai protagonisti Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman e Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane. Recentemente l’attrice ha ricoperto alcuni ruoli serie come The Passage, The Mentalist e I Borgia.

Il personaggio della Chriqui non è l’unico che ha subito una leggera modifica. Come sappiamo infatti alla fine dell’evento crossover che ha coinvolto le serie dell’Arrowverse quest’anno intitolato Crisi sulle Terre Infinite è stato rivelato che Clark e Lois hanno due figli gemelli.

Creata dallo scrittore Bill Finger e dal disegnatore John Sikela, Lana Lang appare per la prima volta in Superboy #10 (settembre / ottobre 1950) ed è stata generalmente rappresentata come l’interesse romantico adolescenziale di Superman che cresce a Smallville; da adulta, è una lontana amica di Superman nella sua identità civile come Clark Kent.

Recentemente è stata protagonista anche di una serie a fumetti a lei dedicata intitolata Superwoman in cui ha dovuto gestire alcuni superpoteri ereditati da Superman.

Superman & Lois è sviluppata da Todd Helbing, basata chiaramente sui personaggi creati da Jerry Siegel e Joe Shuster per DC, e prodotta da Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns. La prima stagione già ordinata dovrebbe comporsi di 13 episodi.