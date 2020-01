Escapenauts: in arrivo le escaper room secondo Quality Games

Quality Games (Lex Arcana) annuncia Escapenauts, il suo nuovo gioco da tavolo di esplorazione ed avventura.

Escapenauts, ideato da Andrea Sfiligoi e Mauro Longo, sarà un gioco da tavolo di avventura adatto a tutta la famiglia. Si tratterà di un gioco in grado di combinare le caratteristiche delle escape room da tavolo, dei giochi di ruolo e dei board game di esplorazione per dare vita ad un’esperienza di gioco coinvolgente animata da meccaniche semplici ed intuitive.



I giocatori, da 2 a 6, avranno a disposizione 60 minuti per fuggire dai vari scenari che comprenderanno ambientazioni remote e fantasiose. Durante l’esplorazione si potranno raccogliere tesori, scoprire dettagli sul luogo da cui si sta fuggendo. Ovviamente i giocatori dovranno guardarsi dai molti pericoli e dalle trappole che si pareranno lungo il percorso che li separeranno dall’unica via d’uscita.

Il gioco avrà una durata di un’ora esatta, durante la quale i partecipanti dovranno essere in grado di utilizzare al meglio il tempo a loro disposizione.

La campagna iniziale di Escapenauts si chiamerà Dungeon Break e sarà ambientata in un complesso sistema di sotterranei e cripte in un reame fantastico, in un classico stile dungeoncrawler.

Escapenauts potrà essere giocato in campagne indipendenti ed autoconclusive, che saranno distribuite singolarmente, in una scatola unica che le raccoglierà tutte o in formato digitale pdf print and play e conterranno (in entrambe le versioni) tutto il materiale necessario per poter affrontare lo scenario desiderato.

Escapenauts sarà finanziato grazie ad una campagna crowdfunding che sarà ospitata dalla piattaforma Kickstarter. L’inizio della campagna è previsto il prossimo 5 maggio 2020.