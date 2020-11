Eternals: online trapelano alcune immagini promozionali

Nonostante il mondo del cinema sia fermo, online emerge qualche piccolo aggiornamento su Eternals, atteso cinecomic Marvel dedicato agli eroi cosmici della Casa delle Idee. Il film dovrebbe essere distribuito nei cinema l’anno prossimo il 5 novembre 2021 e questo è solo uno dei motivi per il quale questo nuovo cinecomic è avvolto da un alone di mistero, con informazioni scarse e attentamente centellinate da Marvel.

Nonostante questo la rete si rivela nuovamente fonte di informazioni preziose, infatti nella giornata di ieri su Twitter hanno fatto la loro comparsa alcune fotografie che mostravano materiale promozionale dedicato al film.

Come si può vedere dai tweet riportati di seguito si tratta di una pagina di un album di figurine (o di un activity Book) e di uno sticker. A diffondere le immagini del materiale promozionale l’utente @yeezkie, a sua volta ricondiviso dal sito Murphy’s Multiverse.

Oltre a mostrare un particolare stile di design e una predominanza del colore giallo, la pagina dell’album è accompagnata da brevi blocchi di testo informativi, di seguito la nostra traduzione per chi non conoscesse il francese.

“Ecco gli Eternals.” “Gli Eternals sono una specie extraterrestre immortale che proviene da un remoto pianeta ed è giunta sulla Terra migliaia di anni fa. Questi supereroi hanno protetto l’umanità sin dall’alba dei tempi.” “Gli Eternals possiedono forza sovrumana e il potere del volo. Alcuni di loro hanno anche altri poteri.” “In arrivo nel 2021” “Il ritorno dei Devianti, una razza di predatori alieni, spinge gli Eternals a unire il loro poteri. Lavorando come una squadra salveranno il mondo!”

Eternals introdurrà un nuovo entusiasmante team di supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Questi eroi saranno una stirpe di alieni che vive sulla Terra in segreto da migliaia di anni. In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata li costringerà ad uscire dall’ombra per riunirsi contro il nemico più antico dell’umanità, i Devianti.

Il film, diretto da Chloé Zhao (The Rider – Il sogno di un cowboy, Nomadland), vedrà la partecipazione di un cast di attori d’eccezione che comprenderà Richard Madden nei panni dell’onnipotente Ikaris, Gemma Chan nei panni dell’amorevole ed empatica Sersi, Kumail Nanjiani nei panni di Kingo dai poteri cosmici, Lauren Ridloff nei panni della super veloce Makkari, Brian Tyree Henry nei panni del geniale inventore Phastos, Salma Hayek nei panni della saggia e spirituale leader Ajak, Lia McHugh nei panni di Sprite un’anima antica ma dall’aspetto eternamente giovane, Don Lee nei panni del potente Gilgamesh, Barry Keoghan nei panni del freddo e solitario Druig, Angelina Jolie nei panni dell’impetuosa guerriera Thena e Kit Harington nel ruolo di Dane Whitman.