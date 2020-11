EX-ARM, primo trailer da Crunchyroll

Crunchyroll ha diffuso il primissimo trailer dell’anime di EX-ARM, tratto dall’omonimo manga di Shinya Komi e HiRock, che debutterà sulla piattaforma streaming in simulcast con il Giappone a gennaio 2021 dopo una lunga gestazione: fu infatti annunciato addirittura nel 2018!

Eccovi il trailer:

Questa è invece la sinossi:

Nel 2014, Akira Natsume, un liceale che odia le macchine, muove i primi passi per cambiare se stesso in meglio… ma viene investito da un camion.

Anno 2030. Minami Uezono, un agente di polizia, e il suo partner, l’androide Alma, si trovano al porto di Tokyo per indagare su traffici illeciti che comprendono un’arma sconosciuta chiamata “EX-ARM”. Scoperti, vengono attaccati da un nemico armato con l'”EX-ARM” n°08. Messi alle strette, decidono di attivare l'”EX-ARM” n°00 che hanno sottratto al nemico, e…

EX-ARM, lo staff

EX-ARM è sviluppato da Visual Flight e diretto da Yoshikatsu Kimura (20th Century Boys, Ajin). Tommy Morton supervisiona le sceneggiature, mentre So Kimura (F-Zero X) compone la colonna sonora. Il cast principale include Soma Saito (Hermes in DanMachi) nel ruolo di Akira, Mikako Komatsu (Saika in My Teen Romantic Comedy SNAFU) nella parte di Minami e Akari Kito (Kotoko in In/Spectre) come voce di Alma.

EX-ARM, il manga

EX-ARM è stato serializzato sulla rivista di seinen Grand Jump (Shueisha) a partire dal 18 Febbraio 2015; con il capitolo 69 uscito il 20 Dicembre 2017 la serie si è trasferita su Shonen Jump Plus, per concludersi sulla stessa app il 26 Giugno 2019. La serie è composta in totale da 14 volumi. Il manga è edito in Italia per i tipi di Edizioni Star Comics.

Il 19 dicembre 2018 è anche uscito un light novel successivamente adattato in manga che ha generato un sequel che ha esordito su Grand Jump Mucha il 28 agosto 2019.

Crunchyroll in vendita?

Negli scorsi giorni ha iniziato a prendere sempre più forza la voce secondo cui Sony sarebbe in procinto di finalizzare l’acquisto di Crunchyroll, la piattaforma streaming dedicata agli anime e all’animazione, di proprietà di Warner Bros.

Secondo quanto riportato da Nikkei Asia, l’offerta di Sony per l’acquisizione di Crunchyroll si aggirerebbe intorno ai 100 miliardi di yen (circa 950 milioni di dollari). Secondo gli analisti Sony vorrebbe finalizzare l’acquisto e avere in questo modo una piattaforma che possa competere in maniera sin da subito competitiva con il colosso Netflix.