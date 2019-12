Ezio Auditore (Assassin’s Creed), la statua di Pure Arts

Dopo Bayek e Altaïr, di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa, arriva anche l’atteso preordine di Ezio Auditore con la statua “Animus Ezio” di Pure Arts. Grazie al recente accordo siglato con il colosso americano Sideshow, Pure Arts ha ottenuto un canale di distribuzione mondiale dei suoi bellissimi prodotti. Anche questa statua sarà limitata a 1500 pezzi al mondo in scala 1/4.

Ezio Auditore da Firenze è, molto probabilmente, per molti fan della saga uno dei migliori personaggi realizzati. E’ stato protagonista di svariati capitoli della serie come Assassin’s Creed 2, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Revelations. I suoi capitoli sono particolarmente noti e amati perché la sua storia è ambientata nell’Italia rinascimentale e ha permesso a tanti giocatori di rivivere la storia e i monumenti più belli di questo periodo. Ezio è il primo assassino ad utilizzare la doppia lama grazie all’aiuto del genio di Leonardo Da Vinci che nel gioco lo aiuta a sviluppare armi e dotazioni tecnologiche all’avanguardia per l’epoca.

La statua di Ezio Auditore vede il protagonista che sta effettuando la sincronizzazione con l’animus mentre si erge eroicamente davanti ad un rosone della chiesa di Santa Maria del Fiore, uno dei tanti luoghi storici visitabili nel gioco. A differenza delle precedenti questa sembra essere ancora più ricca di dettagli e particolari grazie all’elemento della chiesa alle sue spalle e i bellissimi fregi e ornamenti del vestito rinascimentale.

La statica, sempre in scala 1/4 raggiungerà l’altezza record di quasi 70 cm compresa la base. La costante dedizione e cura del team Pure Arts emerge dai numerosi particolari che la caratterizzano come – e forse più – delle altre due. Ezio è rappresentato in piedi mentre mostra le due lame celate, le temibili armi che lo aiuteranno nella lotta contro i malvagi templari. Anche questa volta, la statua sarà dotata di elementi a led che faranno risaltare le parti trasparenti in pvc anche al buio.

Animus Ezio di Pure Arts è in preordine su Sideshow al prezzo di 688 Euro con uscita fissata per il mese di Giugno 2020.

Sei interessato a questo prodotto? Puoi trovarlo a questo indirizzo e se non hai mai giocato ad Assassin’s Creed puoi trovarlo qui insieme a tanti altri gadget interessanti.