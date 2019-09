Fandom acquisisce Cortex, il sistema di regole per rpg della Margaret Weiss Production

Fandom ha recentemente annunciato di aver acquisito la proprietà di Cortex, il sistema di regole prodotto dalla Margaret Weis Production, e di aver assunto Cam Banks, attuale lead designer del sistema, come Creative Director. Il sistema sviluppato dalla MWP è alla base di diversi giochi tratti da note serie televisive come Firefly o Supernatural.

Fandom ha inoltre dichiarato che manterrà fede a quanto promesso nel 2017 nella campagna Kickstarter promossa da Banks, finalizzata alla messa in produzione del Cortex Prime Game Handbook: nuove applicazioni digitali verranno sviluppate in concomitanza con questa evoluzione del regolamento .

A proposito dell’acquisizione del suo sistema, Banks si è così espresso:

“La nuova direzione verso cui si muove Cortex mi soddisfa a pieno; un supporto digitale di prima categoria, la possibilità di giocare a distanza in qualunque luogo del mondo, un sistema per far entrare in contatto tra loro migliaia di fans di Cortex e, ovviamente, lo splendido team Fandom: tutto questi elementi concorrono ad andare a creare il migliore ambiente possibile per questo sistema di gioco.

Fandom non è nuova all’acquisizione di elementi del mondo RPG: nel corso dell’anno passato acquisì infatti Curse LCC, conosciuta per la gestione di D&D Beyond. Quest’ultima sarà già nota a molti dei nostri lettori: si tratta della piattaforma digitale che permette di acquisire versioni virtuali dei manuali dell’ultima edizione di D&D, oltre a fornire un intero toolset dedicato al gioco dello stesso e alla creazione di contenuti ad hoc per l’ultima edizione del prodotto targato Wizards of the Coast.

Con questa mossa Fandom entra nel mondo dei gdr cartacei: non solo produrrà i manuali del sistema Cortex Prime, ma ci sono anche progetti per la produzione di giochi basati sulle sue proprietà. Purtroppo al momento non sono ancora noti quando saranno pronti i primi progetti dell’azienda: a tale proposito Banks si è limitato a dire che “Allo stato attuale siamo ancora in fase di pianificazione e che annunceremo delle date di rilascio solo quando saremo pronti.”