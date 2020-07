Fantastici Quattro – nuovi costumi, nuovo disegnatore e una rivoluzione ad ottobre

Anticipando di qualche giorno l’ufficializzazione delle uscite previste per ottobre negli Stati Uniti, la Marvel ha confermato che i Fantastici Quattro andranno incontro ad un piccola rivoluzione ad ottobre che comprende nuovi costumi, un nuovo disegnatore e un cambio dello status quo della prima famiglia dell’Universo Marvel che passa anche per il ritorno di un misterioso personaggio.

Tutto questo avverrà in Fantastic Four #25 scritto da Dan Slott che ricordiamo ha lasciato la guida di Iron Man poche settimane fa – per tutti i dettagli cliccate QUI.

Fantastici Quattro – il nuovo disegnatore

Il nuovo disegnatore dei Fantastici Quattro sarà il brasiliano R.B. Silva, già visto all’opera in coppia con Jonathan Hickman su Powers of X, e attualmente al lavoro sul one-shot Empyre Fallout: Fantastic Four #1 che sarà collegato appunto all’attuale evento in corso Empyre.

Eccovi la sinossi dell’albo:

Questa uscita ha proprio tutto: un nuovo disegnatore! Nuovi antagonisti! Nuove uniformi! E un nuovo, fondamentale e permanente cambiamento di status quo per la Prima Famiglia della Marvel! Tutto questo più una apparizione del Dottor Destino! E uno dei più importanti personaggi dell’intero cosmo… ritorna dalla morte! E un decisivo punto di svolta nella storia dei Fantastici Quattro! Un perfetto punto di accesso per nuovi lettori!

Fantastici Quattro – i nuovi costumi

Come anticipatovi poco sopra, i Fantastici Quattro godranno anche di nuovi costumi che possiamo ammirare nella copertina dell’albo disegnata da Mark Brooks:

Si tratta in un certo senso di un ritorno alle origini con un blu più dominante e dei sobri inserti neri.

Fantastici Quattro – cambiamenti e ritorni

Con la divulgazione della sinossi ovviamente si è subito messa in moto la macchina delle supposizioni riguardo il cambiamento di status quo ed il ritorno. Del primo, facendo anche riferimento a Fantastic Four #23, potrebbero essere protagonisti loro malgrado Valeria e Franklin Richards.

I nuovi antagonisti e i ritorni invece potrebbero essere collegati. I candidati potrebbero essere Thanos, morto in Guardians of the Galaxy #6, e Silver Surfer che come letto in Silver Surfer: Nero, scritto da Donny Cates, ha combattuto contro la minaccia di Knull, antagonista del prossimo evento Marvel, King in Black, sfuggendovi.

In quella occasione Norrin Radd è emerso da quello scontro con un particolare cambiamento estetico: la sua pelle è ora di colore nero.