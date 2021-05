Fast And Furious: anche le macchine fanno i provini

La star di Fast And Furious Vin Diesel ha confermato che anche le auto che sono nei film hanno effettuato dei provini e una serie di audizioni, prima di essere selezionate.

L’attore lo ha rivelato parlando nel podcast di Entertainment Weekly della sua relazione con il compianto co-protagonista Paul Walker, raccontando di quando si sono incontrati per la prima volta al Dodger Stadium, dove stavano testando le macchine per il film.

Diesel ha continuando spiegando che queste sono state una parte e una rappresentazione dei vari personaggi e che l’abbinamento giusto può rivelare lo stato d’animo degli stessi, o il viaggio che stanno attraversando ed è per questo che vanno selezionate e testate accuratamente.

Fast And Furious 9 sarà il primo film di quella che è stata definita la “trilogia finale”, che porterà sicuramente il franchise verso la sua conclusione. La pellicola, a meno che non ci siano ulteriori problemi, uscirà nei cinema il 25 Giugno, dopo ben tre rinvii dovuti a causa dell’emergenza sanitaria. F9 (questo il titolo abbreviato) si svolgerà quattro anni dopo la fine della precedente e vedrà Dominic Toretto e la sua squadra affrontare nuovamente la cyber-terrorista Cipher, alleatasi questa volta col fratello minore di Dom e Mia: Jakob (interpretato da John Cena), con il quale sembra avere un conto in sospeso.

