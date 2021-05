Fast And Furious 9 svelerà le origini di Dominic Toretto

Il protagonista della nota saga cinematografica Vin Diesel afferma che Fast & Furious 9 racconterà anche le origini di Dominic Toretto, il personaggio da lui interpretato, mostrando alcuni eventi importanti accaduti prima del film originale del 2001.

Questo è quello che ha dichiarato l’attore hollywoodiano in una lunga intervista con Entertainment Weekly, dove ha anche raccontato di come questo nuovo capitolo del franchise risponderà a molte domande sul passato di Dominic, in particolare i fan verranno a scoprire il perchè sia diventato un famigerato criminale di strada e ricollegandosi direttamente al primo film della saga.

Parlando sempre di quest ultimo, Diesel ha detto che verrà sicuramente ripresa la scena della gara tra lui e Brian O’Conner, il personaggio interpretato dal compianto Paul Walker, e che sarà un ulteriore tributo all’attore mancato tragicamente in un incidente nel 2013.

Per interpretare il giovane Dominic Toretto è stato scelto il figlio di Vin Diesel, Vincent Sinclair, che in alcuni flashback mostrerà come la relazione col fratello Jacob (interpretato da John Cena e cattivo della pellicola) sia andata in pezzi e di come questo decida di tornare per rivelare gli scheletri nell’armadio del protagonista.

Fast And Furious 9 sarà il primo film di una definita “trilogia finale”, che porterà il franchise verso una conclusione, dopo più di vent’anni. La pellicola, salvo ulteriori variazioni, uscirà nei cinema il 25 Giugno, dopo aver ricevuto ben tre rinvii a causa dell’emergenza sanitaria.

Se, nel frattempo, voleste ripassare per arrivare pronti a questo nono capitolo, potete acquistare l’intero cofanetto in blu-ray contenente tutti e otto i film della saga, ad un prezzo decisamente interessante. Lo trovate cliccando su questo link. Se, invece, vi sentite abbastanza preparati, potete invece virare sullo spin off con protagonisti due personaggi apparsi negli ultimi capitoli: Hobbs & Shaw (interpretati rispettivamente da Dwayne Johnson e Jason Statham), nel quale dovranno affrontare dei super terroristi capitanati dal terribile Brixton (interpretato da Idris Elba). Lo potete acquistare ad un ottimo prezzo cliccando su questo link.