Fast & Furious 9: secondo Tyrese Gibson i protagonisti potrebbero sconfiggere gli Avengers

Il trailer di Fast & Furious 9 è stato da poco rilasciato dividendo il pubblico in due parti per alcune scelte narrative e alcune comparse poco coerenti. Durante l’evento di presentazione a Miami, in Florida, hanno partecipato anche i membri del cast tra cui Tyrese Gibson il quale è stato poi intercettato dai microfoni di Comicbook.com per un’intervista.

L’attore ha quindi espresso alcuni suoi pareri riguardanti il nuovo film facente parte di una delle saghe cinematografiche più longeve di sempre e poi si è voluto soffermare su un dettaglio alquanto particolare.

Secondo Gibson, infatti, i protagonisti della saga si sono trasformati da semplici professionisti del volante in una sorta di supereroi che potrebbero, addirittura, provare a sconfiggere gli Avengers:

“Sono dell’idea che potremmo farlo. Due giorni fa ero solo con Robert Downey Jr. e gli ho detto che ho dei poteri speciali in questo film e che dovrebbe venire a vederlo. Ovviamente, sto solo scherzando, ma penso che comunque sia tutto intrattenimento. Sapete? Penso che se il pubblico compra un secchio di popcorn, particolarmente grande con il burro extra, e non finisce i popcorn entro la fine del film, significa che non si è divertito. “

In Fast & Furious 9 Tyrese Gibson ritornerà per vestire i panni di Roman Pearce insieme ai protagonisti storici della saga quali Vin Diesel, Michelle Rodríguez, Nathalie Emmanuel e Jordan Brewster. Tra le particolarità mostrate nel trailer vi è l’arrivo di John Cena nei panni dell’antagonista nonché fratello di Dominic Toretto e lo strano ritorno di Sung Kang nei panni di Han Lue. Non ci resta che attendere il 21 maggio prossimo per scoprirne di più.