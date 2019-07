Festa del Libro su Amazon, come ricevere un buono da 7 euro

Aspettando il Prime Day. Fino al 14 luglio acquistando 20 euro di libri su Amazon si avrà diritto ad un buono sconto di 7 euro.

Continuano su Amazon le iniziative legate al Prime Day 2019 e questa volta si tratta di un’ottima occasione per fare scorta di libri per l’estate e per le letture sotto l’ombrellone. Infatti dal 1° luglio al 14 luglio, a fronte di un acquisto di 20 euro su una selezione di 200.000 libri (esclusi eBook Kindle), si avrà diritto a ricevere un buono sconto del valore di 7 euro da utilizzare entro e non oltre il 28 agosto. Il buono sconto potrà essere utilizzato per l’acquisto di prodotti venduti da Amazon su Amazon.it, con esclusione di libri, eBook e Kindle store, dispositivi Amazon, applicazioni, MP3 e altri contenuti o prodotti digitali; non è cumulabile con altre promozioni in corso sui prodotti acquistati e non è convertibile in denaro. Per i dettagli sulla promozione potete consultare questa pagina.

La promozione è disponibile per il soli clienti Amazon Prime, se volete quindi approfittare di questa occasione vi consigliamo vivamente di effettuare l’iscrizione gratuita per 30 giorni al servizio Prime.

» CLICCA QUI PER VEDERE L’OFFERTA «

Vantaggi di Amazon Prime

Consegna in 1 ora in alcune città

Costi di spedizione azzerati sulle spedizioni da 1 e 2 giorni, sulle spedizioni rapide e sulle spedizioni standard sotto i 29 euro.

Accesso anticipato alle Offerte Lampo

Accesso a Prime Video con serie TV e film inclusi i contenuti Prime Original

Accesso a Prime Reading con una selezione gratuita di eBook aggiornata regolarmente

Accesso a Prime Music con oltre 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

Amazon Music Unlimited ad un prezzo scontato per l’abbonamento annuale

Audible gratis per 30 giorni e 12 mesi scontati del 20%

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi per i clienti Prime

Spazio Cloud illimitato per le tue foto

Iscriviti ad Amazon Prime gratuitamente per i primi 30 giorni

Come seguire l’Amazon Prime Day

Il team di Tom’s Hardware si prepara all’evento al meglio, per comunicare in maniera tempestiva le offerte più interessanti di tutte le categorie. Potete seguirci naturalmente sulle nostre pagine social ufficiali:

Pagina con tutte le news offerta : qui potete trovare gli articoli e le news relative a offerte e sconti, sia relative al Prime Day che ad altre offerte che pubblichiamo normalmente

: qui potete trovare gli articoli e le news relative a offerte e sconti, sia relative al Prime Day che ad altre offerte che pubblichiamo normalmente Canale Telegram dedicato alle offerte : il nostro canale in cui pubblichiamo giornalmente le migliore offerte da Amazon e non solo. Durante il Prime Day pubblicheremo qui tutte le migliori offerte lampo e WOW oltre alle normali offerte giornaliere

: il nostro canale in cui pubblichiamo giornalmente le migliore offerte da Amazon e non solo. Durante il Prime Day pubblicheremo qui tutte le migliori offerte lampo e WOW oltre alle normali offerte giornaliere Canale YouTube ufficiale di Tom’s Hardware : se preferite guardare o sentire un video qui troverete dei contenuti selezionati con le migliori offerte del Prime Day

: se preferite guardare o sentire un video qui troverete dei contenuti selezionati con le migliori offerte del Prime Day Forum ufficiale di Tom’s Hardware : il nostro forum di discussione, sempre pronto ad aiutare i nostri utenti, in questi giorni vi aiuterà anche ad orientarvi tra le migliori offerte dell’Amazon Prime Day

: il nostro forum di discussione, sempre pronto ad aiutare i nostri utenti, in questi giorni vi aiuterà anche ad orientarvi tra le migliori offerte dell’Amazon Prime Day Profilo Instagram ufficiale di Tom’s Hardware: se preferite le immagini a tante parole date un’occhiata anche al nostro profilo Instagram ufficiale!

SEGUICI SULLA PAGINA SPECIALE DELL’AMAZON PRIME DAY 2019!