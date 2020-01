I film in uscita al cinema – Gennaio 2020

Il “mega elenco” dei film al cinema di gennaio 2020! Il 2019 è da qualche giorno giunto al termine, e dopo una decade importante e molto ricca per quanto riguarda il medium televisivo e cinematografico ecco che ne inizia un’altra all’insegna di nuove tecnologie e di necessarie rivoluzioni nell’ambito del cinema da sala. Infatti se da un lato, in questo decennio, la cinematografia televisiva ha fatto passi da gigante e imposto nuovi standard per l’intero settore, la sala ha iniziato una pesante crisi d’identità, fra remake, franchise storici ritornati inspiegabilmente e qualità generale in larga parte discutibile. Con la speranza che questo 2020 sia il punto d’inizio di una rivoluzione cinematografica, ecco i film in uscita (e già usciti) a gennaio con i relativi trailer.

Quali film usciranno al cinema a gennaio 2020?

Ecco la lista comprensiva di trame, trailer e dettagli della programmazione cinematografica prevista per Gennaio 2020

Tolo Tolo

Uscita: 1 Gennaio 2020

È il nuovo film di Checco Zalone realizzato insieme a Paolo Virzì e distribuito da Medusa Film. I protagonisti del film sono Checco Zalone, Souleymane Silla e Manda Touré. Il film narra la storia di Checco, un giovane ragazzo italiano non compreso in madre patria che, dopo varie vicissitudini, si ritrova in Africa. Tuttavia una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani e dovrà far ritorno in Italia. Il viaggio verso casa però è tortuoso e pieno di difficoltà e Checco si ritrova a diventare un “migrante” come tanti, con le stesse problematiche da affrontare.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Sorry We Missed You

Uscita: 2 Gennaio 2020

Dopo il successo di Io, Daniel Blake, il regista Ken Loach torna a dirigere un nuovo film che racconta lo sfruttamento del lavoro nel Regno Unito. Subito dopo la grave crisi economica del 2008, Ricky cerca lavoro poter ripagare gli enormi debiti accumulati e decide di comprare un furgone per le consegne. Dopo un po’ di tempo scopre di aver preso la strada di un lavoro non tutelato e con pochi diritti. Purtroppo anche la moglie non riesce a raggiungere gli obiettivi sperati e decide di lavorare come badante. Ecco quindi il racconto di una famiglia molto unita che deve affrontare i problemi scaturiti da una crisi finanziaria inimmaginabile. Il film vede come protagonisti Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor e Ross Brewster ed è distribuito da Lucky Red.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

18 Regali

Uscita: 2 gennaio 2020

Un film tutto italiano realizzato dal regista Francesco Amato e che vede la partecipazione di Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli, Edoardo Leo, Sara Lazzaro e Marco Messeri nei ruoli di protagonisti. Elisa, ad appena quarant’anni, viene a mancare a causa di una grave malattia e lascia il marito e una figlia di appena un anno di età. Elisa, però, era una donna molto forte anche durante la malattia e prima che il suo cuore cessasse di battere, ha organizzato una sorpresa per la figlia: 18 regali, uno per ogni anno fino alla maggiore età, per non farle mai sentire la mancanza dell’amore di una mamma.

Durata: 115 Minuti.

115 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Piccole Donne

Uscita: 9 gennaio 2020

Un cast stellare composto da Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen e Timothée Chalamet. Il nuovo film, diretto da Greta Gerwig e distribuito da Warner Bros Italia, riadatta nuovamente il celebre romanzo di Louisa May Alcott. Vengono quindi raccontante le vicende delle sorelle March, Josephine, detta Jo, Meg la figlia maggiore, Beth dalla salute cagionevole ed Amy dal temperamento artistico. È ambientato durante la Guerra Civile Americana e mostra le difficoltà affrontate dalle sorelle March e dall’amicizia che nasce tra le fanciulle e Laurie, il nipote del facoltoso vicino di casa. Nel frangente si inseriscono tutti i sogni e le difficoltà familiari e non solo come le aspirazioni letterarie di Jo e la preoccupazione per il padre impegnato nella guerra.

Durata: 135 Minuti.

135 Minuti. Genere: Drammatico, Romantico

Drammatico, Romantico Consigli per la visione: Ragazzi +10

Hammamet

Uscita: 9 gennaio 2020

Il regista Gianni Amelio torna in scena con il grandioso Pierfrancesco Favino e i bravissimi Livia Rossi, Luca Filippi, Silvia Cohen e Alberto Paradossi. Il film, basato su testimonianze reali, racconta la storia e le vicende di Bettino Craxi, politico italiano di rilievo, che fu coinvolto nelle indagini di Mani Pulite e finì i suoi giorni in esilio in Tunisia, ad Hammamet.

Durata: 126 Minuti.

126 Minuti. Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

La ragazza d’autunno

Uscita: 9 gennaio 2020

È il nuovo film di Kantemir Balagov ambientato a Leningrado nel 1945. Dopo che la Seconda Guerra Mondiale ha distrutto la città, devastando gli edifici e lasciando i cittadini inermi nella miseria fisica e psicologica, due giovani donne, Iya e Masha, fanno di tutto per ricostruire le loro stesse vite e riemergere dalle macerie. I protagonisti sono Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina e Andrey Bykov e il film è distribuito da Movies Inspired.

Durata: 130 Minuti.

130 Minuti. Genere: Drammatico, Guerra

Drammatico, Guerra Consigli per la visione: Ragazzi +13

City of Crime

Uscita: 9 gennaio 2020

Nuovo film di Brian Kirk che vede la partecipazione di Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons, Stephan James e Taylor Kitsch. Un facoltoso Detective di New York di nome Andre Davis decide di immettersi in una caccia all’uomo dopo che la morte di due poliziotti porta alla luce una profonda e grave cospirazione. Per catturare i responsabili l’isola di Manhattan viene isolata dal resto della città e tutti i suoi ponti chiusi per evitare che gli assassini possano darsi alla fuga.

Durata: 99 Minuti.

99 Minuti. Genere: Drammatico, Thriller, Poliziesco

Drammatico, Thriller, Poliziesco Consigli per la visione: Ragazzi +13

Sulle Ali dell’Avventura

Uscita: 9 gennaio 2020

Il nuovo film di Nicolas Vanier racconta la storia di Christian, uno scienziato che studia oche selvatiche, e di suo figlio. Quest’ultimo non è felice di trascorrere le vacanze con il padre nel deserto, ma un progetto ritenuto impossibile li fa avvicinare: salvare una specie a rischio di estinzione grazie all’utilizzo di un aereo ultraleggero di Christian. Gli attori protagonisti sono Jean-Paul Rouve , Mélanie Doutey e Louis Vazquez e il film è distribuito da Lucky Red.

Durata: 113 Minuti.

113 Minuti. Genere: Avventura, Famiglia

Avventura, Famiglia Consigli per la visione: film per tutti

Leonardo – Le opere

Uscita: 13 Gennaio 2020

L’intera produzione pittorica del genio rinascimentale Leonardo Da Vinci è la protagonista del docu-film che presenta, per la prima volta al cinema, i dipinti del Maestro in Ultra HD. Tra le opere non mancheranno La Gioconda, L’Ultima Cena, La Madonna Litta, La Dama con l’ermellino, La Vergine delle Rocce e Ginevra de ‘Benci. Lo scopo del film è di ripercorrere, tramite la pittura, la vita di Da Vinci e quindi analizzare la sua inventiva, la lungimiranza per quanto riguarda gli studi militari e ingegneristici, le capacità artistiche e scultoree e anche la forza di volontà che lo ha portata ad allontanarsi saggiamente dalle vicende politiche del tempo. Un film distribuito da Nexo Digital e diretto da Phil Grabsky.

Durata: 102 Minuti.

102 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Manaslu – La Montagna delle Anime

Uscita: 14 Gennaio 2020

Un altro documentario, questa volta sulla vita di Hans Kammerlander, uno dei più celebri scalatori degli ultimi anni. Il traguardo che lo ha consacrato nel mondo è certamente il record per la più veloce scalata alla vetta dell’Everest del 1996: solo 16 ore e 40 minuti. Successivamente ha anche compiuto la prima discesa con gli sci dalla vetta più alta del mondo. Un film, distribuito da Mascalito Film e diretto da Gerald Salmina, vede la partecipazione di Hans Kammerlander , Reinhold Messner e Werner Herzog.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Le Traversiadi – Cinque viaggi (più uno) con gli sci al limite delle Orobie

Uscita: 15 Gennaio 2020

Si torna a parlare di sci e di documentari, ma adesso le protagoniste sono le traversate delle Orobie con gli sci, dal lago di Como fino alla Valtellina, 180 chilometri e 15.000 metri di dislivello compiuti in una sola settimana. Il tratto è stato percorso già quattro volte dal 1971, adesso è la quinta volta, impresa portata a termine da Maurizio Panseri e Marco Cardullo nel 2018.

Durata: 80 Minuti.

80 Minuti. Genere: Documentario

Documentario Consigli per la visione: Ragazzi +13

Jojo Rabbit

Uscita: 16 Gennaio 2020

Nuova pellicola del noto regista Taika Waititi con attori del calibro di Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Rebel Wilson e Sam Rockwell. La storia narra di Jojo, un ragazzino che vive in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, inserito all’interno delle varie associazioni facenti parte della gioventù hitleriana. Jojo ha però un problema: il suo amico immaginario è proprio Hitler. Nonostante il ragazzino faccia di tutto per farsi apprezzare dal suo amico immaginario, giorno dopo giorno inizia ad avere dei dubbi sulla dottrina nazista. Questi iniziano ad aumentare quando viene a conoscenza che la madre tiene nascosto un ragazzo ebreo in casa.

Durata: 108 Minuti.

108 Minuti. Genere: Commedia, Drammatico, Guerra

Commedia, Drammatico, Guerra Consigli per la visione: Ragazzi +13

The Lodge

Uscita: 16 Gennaio 2020

La storia narra di una matrigna e dei due figli del fidanzato che rimangono bloccati in un villaggio di montagna a causa di una tempesta di neve. I tre cominciano a legare, sembra tutto tranquillo, ma ad un tratto cominciano ad accadere alcuni terrificanti eventi all’interno della piccola località montana. Un horror di stampo classico che vede alla regia Severin Fiala e Veronika Franz e tra gli attori protagonisti Richard Armitage , Alicia Silverstone e Riley Keough.

Durata: 100 Minuti.

100 Minuti. Genere: Horror, Drammatico, Thriller

Horror, Drammatico, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +13

Richard Jewell

Uscita: 16 Gennaio 2020

Clint Eastwood torna alla regia con un film che narra la vera storia di Richard Jewell, una guardia di sicurezza che trova una bomba in un parco nel corso delle Olimpiadi del 1996 ad Atlanta. L’uomo fu fin da subito ritenuto un eroe per aver salvato le vite di migliaia di civili presenti alla cerimonia, ma poi fu sospettato di essere l’attentatore. Anche se non è mai stato accusato e successivamente anche scagionato da ogni sospetto, l’uomo ha dovuto comunque sopportare un pesante processo mediatico. Tra gli attori vi sono Sam Rockwell , Kathy Bates e Jon Hamm.

Durata: 129 Minuti.

129 Minuti. Genere: Drammatico, Biografico

Drammatico, Biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Me contro Te – La vendetta del Signor S

Uscita: 17 Gennaio 2020

Il duo comico, composta da Sofia Scalia e Luigi Calagna e divenuto famoso grazie a YouTube, arriva al cinema con un film diretto da Gianluca Leuzzi che narra le avventure di Luì e Sofi i quali si ritrovano alle prese contro il malefico Signor S che sta organizzando un piano per diventare il padrone del mondo!

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: film per tutti

Ferdinando il Duro

Uscita: 18 Gennaio 2020

Un film indipendente realizzato e distribuito da Bloom Kolektiv. Ferdinando viene suo malgrado coinvolto in una misteriosa macchinazione, di cui non si comprendono i contorni. I personaggi che ruotano intorno a Ferdinando “il duro” sembrano cercare a loro volta la soluzione al mai meglio precisato imbroglio. Il finale è lungi dal fornire una spiegazione: Ferdinando si trova più confuso che mai, dopo avere assistito inerme all’omicidio di un’amica. Omicidio che si compie, naturalmente, fuori campo.

Durata: 75 Minuti.

75 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Herzog incontra Gorbaciov

Uscita: 19 Gennaio 2020

Nell’arco di sei mesi Herzog incontra ben tre volte Gorbaciov. Sono occasioni preziose per ricostruire, oltre alla sua ascesa politica e il crollo dell’URSS, il suo impegno verso il disarmo e l’uscita dall’era della Guerra fredda. In queste interviste si nota come nonostante l’ultimo Presidente dell’Unione Sovietica sia un uomo provato dalla malattia, la sua mente è incredibilmente lucida.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Documentario Storico

Documentario Storico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Botero – Una ricerca senza fine

Uscita: 20 Gennaio 2020

Documentario, realizzato da Don Millar, sulla figura dell’artista colombiano Fernando Botero. Uno sguardo dietro le quinte della vita privata e artistica di uno dei pittori e scultori più amati del ‘900.

Durata: 82 Minuti.

82 Minuti. Genere: Documentario biografico

Documentario biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Andrej Tarkovskij – Il cinema come preghiera

Uscita: 20 Gennaio 2020

Il film documentario sul geniale regista russo, firmato dal figlio Andrej A. Tarkovskij.

Durata: 97 Minuti.

97 Minuti. Genere: Documentario biografico

Documentario biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

In the Trap – Nella trappola

Uscita: 23 Gennaio 2020

Il regista Alessio Liguori torna con un nuovo horror che racconta la storia di un giovane correttore di bozze, Philip, che si trova intrappolato da due anni nel suo appartamento: a impedirgli di uscire un’entità malvagia che lo tortura. Tra gli attori protagonisti Jamie Paul , David Bailie e Robert Nairne.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Horror, Thriller

Horror, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +13

1917

Uscita: 23 Gennaio 2020

Il film di Sam Mendes è stato una sorpresa ai Golden Globe 2020 vincendo ben due premi tra cui miglior film drammatico. Il film è ambientato nel 1917, durante la prima Guerra Mondiale e racconta la storia di due soldati britannici, Blake e Schofield, che vengono incaricati di una missione apparentemente impossibile: riuscire ad attraversare il territorio nemico per consegnare un messaggio di vitale importanza che potrebbe salvare la vita di centinaia di soldati, compreso il fratello di Blake. Tra gli attori ci sono George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott e Richard Madden.

Durata: 110 Minuti.

110 Minuti. Genere: Drammatico, Guerra

Drammatico, Guerra Consigli per la visione: Ragazzi +13

47 metri – Uncaged

Uscita: 23 Gennaio 2020

Johannes Roberts torna ad dirigere un nuovo film d’avventura con delle forti venature horror. Cinque viaggiatori decidono di fare un’immersione nelle rovine di una città sommersa, ma presto scoprono di non essere soli nelle cave. Tra i protagonisti vi sono John Corbett , Nia Long e Brec Bassinger.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Drammatico, Avventura, Horror, Thriller

Drammatico, Avventura, Horror, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +13

Tappo – Cucciolo in un mare di guai

Uscita: 23 Gennaio 2020

Nuovo film d’animazione diretto da Kevin Johnson che racconta la storia di Tappo, un cane viziato abituato a fare la bella vita che un giorno si ritrova ad affrontare il mondo reale quando è costretto a scappare dai figli del suo precedente proprietario.

Durata: 85 Minuti.

85 Minuti. Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

Figli

Uscita: 23 Gennaio 2020

Film che prende spunto dal monologo recitato Valerio Mastandrea e scritto da Mattia Torre “I figli ti invecchiano”. La pellicola è realizzata dal regista Giuseppe Bonito e tra gli attori vi sono Valerio Mastandrea, Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Valerio Aprea e Paolo Calabresi. Il film tratta la storia di una coppia apparentemente perfetta viene sconvolta dall’arrivo del secondo figlio.

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +13

Just Charlie – Diventa chi sei

Uscita: 23 Gennaio 2020

A distanza di mesi dall’uscita internazionale, arriva il nuovo film di Rebekah Fortune con Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter, Elinor Machen-Fortune e Peter Machen. Il desiderio del giovane Charlie di vivere liberamente il proprio corpo entrerà drammaticamente in conflitto con quello che famiglia e amici hanno scelto per lui: giocare nel Manchester City.

Durata: 99 Minuti.

99 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Doraemon – Nobita alla scoperta della Luna

Uscita: 23 Gennaio 2020

Doraemon dà a Nobita un distintivo speciale per esplorare la Luna e scoprire se c’è una qualche forma di vita su di essa. Intanto in classe arriva un nuovo studente che lo cambierà per sempre.

Durata: 111 Minuti.

111 Minuti. Genere: Animazione

Animazione Consigli per la visione: Film per tutti

Show me the picture: The Story of Jim Marshall

Uscita: 27 Gennaio 2020

Documentario realizzato da Alfred George Bailey che racconta la vita del fotografo Jim Marshall e la realtà dietro la macchina fotografica. Figlio di immigranti, Jim ha lottato per diventare uno dei fotografi più rinomati degli anni ’60, contribuendo a illustrare il periodo storico con immagini delle icone dell’epoca, dai Rolling Stones a Bob Dylan passando per Jimi Hendrix.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Documentario biografico

Documentario biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Hare Krishna! Il Mantra, il movimento e lo Swami che ha dato inizio a tutto

Uscita: 28 Gennaio 2020

Un film di John Griesser, Jean Griesser, Lauren Ross con la partecipazione di George Harrison, Ravi Shankar, Boy George, Allen Ginsberg e Janis Joplin che racconta i retroscena di un movimento culturale nato nella scena artistica e intellettuale della Bowery di New York.

Durata: 90 Minuti.

90 Minuti. Genere: Documentario biografico

Documentario biografico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Royal Opera House: La Bohème

Uscita: 29 Gennaio 2020

Si tratta di un adattamento della famosa opera lirica di Giacomo Puccini: la storia del povero poeta Rodolfo e della sarta Mimì, malata di tubercolosi. Pellicola realizzata dal regista Richard Jones con la partecipazione di Charles Castronovo (I), Sonya Yoncheva, Andrzej Filonczyk, Aida Garifullina.

Durata: —

— Genere: Opera lirica

Opera lirica Consigli per la visione: Ragazzi +13

Odio l’estate

Uscita: 30 Gennaio 2020

Il trio comico Aldo Giovanni e Giacomo ci raccontano una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata. Alla regia ricompare lo storico regista Massimo Venier.

Durata: —

— Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Ragazzi +10

Il diritto di opporsi

Uscita: 30 Gennaio 2020

Un film di Destin Daniel Cretton con Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O’Shea Jackson Jr. e Tim Blake Nelson che racconta la storia vera dell’avvocato Bryan Stevenson, un uomo diventato famoso per aver combattuto per la giustizia in un sistema giudiziario ostile.

Durata: 136 Minuti.

136 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Villetta con ospiti

Uscita: 30 Gennaio 2020

Un film tutto italiano che vede alla regia Ivano De Matteo e nel cast Marco Giallini, Michela Cescon, Massimiliano Gallo, Erika Blanc e Cristina Flutur. Ventiquattr’ore per raccontare una splendida famiglia borghese e una ricca cittadina del nord Italia. Di giorno le nostre signore e i loro mariti ostentano pubblica virtù ai tavolini dei caffè. Poi, di notte, la commedia scivola nel noir ed esplode il lato oscuro della provincia in un susseguirsi di meschinità e violenze. I sette vizi capitali incarnati dai sette protagonisti si palesano ai nostri occhi quasi con innocenza. Nessuno è accusabile di nulla anche se, tutti insieme, si macchieranno del peggiore dei peccati.

Durata: 88 Minuti.

88 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Underwater

Uscita: 30 Gennaio 2020

Un gruppo di scienziati sta lavorando sott’acqua quando vengono travolti da un terremoto. I sopravvissuti dovranno fare delle scelte estreme per rimanere vivi. Un thriller di William Eubank con Kristen Stewart, Jessica Henwick, T.J. Miller, Vincent Cassel, Mamoudou Athie.

Durata: 95 Minuti.

95 Minuti. Genere: Drammatico, Azione, Thriller

Drammatico, Azione, Thriller Consigli per la visione: Ragazzi +13

Dolittle

Uscita: 30 Gennaio 2020

Un cast stellare che vede la partecipazione di Robert Downey Jr., Tom Holland, John Cena, Marion Cotillard e Ralph Fiennes. Il regista Stephen Gaghan racconta le avventure del dottor Dolittle, l’unico medico al mondo capace di capire e parlare con gli animali.

Durata: 106 Minuti.

106 Minuti. Genere: Commedia

Commedia Consigli per la visione: Film per tutti

Alice e il sindaco

Uscita: 30 Gennaio 2020

Il sindaco di Lione, Paul Théraneau, è in una posizione delicata. Dopo 30 anni in politica, ha esaurito le idee e sente un vuoto esistenziale. Per superare la crisi, Paul ingaggia una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. I due hanno due personalità diametralmente opposte e il confronto sconvolgerà le loro vite. Una pellicola diretta da Nicolas Pariser con la partecipazione di Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier e Nora Hamzawi.

Durata: 103 Minuti.

103 Minuti. Genere: Commedia, Drammatico

Commedia, Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Fischia!

Uscita: 30 Gennaio 2020

Corneliu Porumboiu torna alla regia con un nuovo film drammatico che racconta la storia di Cristi, un ispettore di polizia di Bucharest che si barcamena dai due lati della legge. Coinvolto in una truffa dalla bella Gilda, l’uomo dovrà impegnarsi per non essere scoperto. Un linguaggio segreto usato nell’isola spagnola de La Gomera potrebbe venirgli in aiuto. Nel cast Vlad Ivanov, Catrinel Marlon e Rodica Lazar.

Durata: 97 Minuti.

97 Minuti. Genere: Drammatico

Drammatico Consigli per la visione: Ragazzi +13

Una storia d’arte

Uscita: 30 Gennaio 2020

Una storia d’amore tra un uomo e una donna divisi da una notevole differenza d’età; Elvira di settant’anni e Antonio, un ventenne, legati da una grande passione per l’arte e la pittura. Film di Marco Pollini con Loretta Micheloni, Lorenzo Maggi e Esther Grigoli.