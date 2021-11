Ieri si è celebrato lo Stranger Things Day, il 6 novembre del 1983 infatti Will Byers scompariva dalla piccola cittadina di Hawkins nell’Indiana, e Netflix ha festeggiato la ricorrenza pubblicando un nuovo trailer della nuova attesissima Stagione 4 (che potete recuperare nel nostro articolo dedicato) della serie ma ha anche confermato, con un altro mini teaser, la finestra di uscita e i titoli degli episodi di Stranger Things 4.

Finestra di uscita e titoli degli episodi di Stranger Things 4

Se nel trailer pubblicato ieri siamo stati trasportati in California con la protagonista Milly Bobby Brown nei panni di Eleven intenta a raccontare al suo fidanzato Mike (Finn Wolfhard) la sua nuova vita in una nuova città, nell’attesa di poterlo finalmente rincontrare la primavera successiva. Finalmente il teaser successivo ci conferma che Stranger Things 4 sarà disponibile sulla piattaforma streaming nell’estate 2022. Un deciso cambio di periodo rispetto alle precedenti stagioni che arrivavano invece in autunno.

Ma non solo perché il teaser conferma anche i titoli degli episodi di Stranger Things 4. In totale saranno 9, eccoveli:

Eccoveli in ordine

Hellfire Club (scritto direttamente dai Duffer Brothers, creatori della serie)

La Maledizione di Vecna

Il Mostro e la Supereroina

Caro Billy

Il progetto Nina

Il Tuffo

Il Massacro al Laboratorio di Hawkins

Papà

Il Piano

Stranger Things 4, le nuove aggiunte al cast

In Stranger Things 4 tornerà il cast principale composto da Winona Ryder, Millie Bobby Brown, David Harbour, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Cary Elwes, Jake Busey, Maya Thurman-Hawke e Levon Thurman-Hawke.

Potete trovare alcuni di loro in questo simpatico video in cui si trasformano nei loro alter-ego:

I nuovi ingressi invece sono: