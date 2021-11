Netflix ha appena pubblicato un nuovo trailer per la quarta stagione di Stranger Things, uno dei prodotti più apprezzati creati e distribuiti direttamente dalla piattaforma di streaming.

Il nuovo trailer di Stranger Things 4 ci porta in California

Netflix ha appena pubblicato sui propri canali social un nuovo trailer per Stranger Things 4, la cui nuova stagione è stata presentata in occasione dello scorso evento Tudum insieme a tanti altri progetti, nuovi o vecchi. Il nuovo capitolo della serie ideata dai fratelli Duffer non ha ancora un data di uscita precisa, ma in occasione dell’evento tenutosi qualche settimana fa è stato ovviamente confermato che uscirà nel corso del 2022.

Dopo la fine della scorsa stagione, abbiamo visto i giovani protagonisti di Stranger Things prendere strade diverse, abbandonando la cittadina di Hawkins in cui si sono svolte le vicende sinora. Nel nuovo trailer pubblicato oggi da Netflix veniamo trasportati in California: la protagonista del video è Milly Bobby Brown, la Eleven della serie, che sta raccontando al suo fidanzato Mike (Finn Wolfhard) la sua nuova vita in una nuova città, nell’attesa di poterlo finalmente rincontrare la prossima primavera. Il finale del video però sembra promettere che per i due ragazzi e i loro amici si prospetterà un futuro piuttosto turbolento.

Sebbene non ci siano ancora dettagli definiti sulla trama della nuova stagione, vedendo questo nuovo trailer di Stranger Things ci si può già fare un’idea di ciò che accadrà, sopratutto alla luce di quanto accaduto nelle tre stagioni precedenti, tra esperimenti scientifici sui bambini ed agenti speciali russi infiltrati nelle piccole cittadine della provincia americana. Inoltre, secondo il produttore Shawn Levy questa stagione toccherà le vette più alte della serie, anticipando che saranno centrali anche il destino di Jim Hopper (David Harbour) e l’abbandono di Hawkins da parte della famiglia Byers.

Eccovi il nuovo trailer di Stranger Things in italiano:

È dunque sempre più chiaro quanto questa serie si stia espandendo ed evolvendo, non solo verticalmente: oltre ad aggiungere nuovi personaggi, sembrerebbe che Ted Sarandos, CEO di Netflix, abbia suggerito l’idea di espandere l’universo di Stranger Things anche con degli spin-off, prendendo in considerazione anche di realizzarne uno sulla protagonista interpretata dalla Bobby Brown.