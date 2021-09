FirenzeGioca apre i battenti, ecco tutti gli eventi principali

Tutto pronto per FirenzeGioca, la kermesse del divertimento in programma sabato 25 e domenica 26 settembre al Tuscany Hall di Firenze (Lungarno Aldo Moro, 3).

Sabato 25, a tagliare il nastro di questa 20esima edizione, saranno alle ore 12 Cosimo Guccione, assessore allo sport, alle politiche giovanili e al terzo settore del Comune di Firenze, Cecilia Del Re assessora a fiere e congressi, e un ospite d’eccezione, Emanuele Vietina, Direttore generale di Lucca Crea, l’ente organizzatore di Lucca Comics and Games.

FirenzeGioca: i più importanti eventi in programma

Tra gli appuntamenti più importanti di sabato 25 settembre si segnalano i tornei di Warhammer Age of Sigmar (che potete recuperare su Amazon) e Blood Bowl sanzionato NAF a partire dalle 12 nell’area dedicata all’interno del teatro; alle 12 in sala Cassandra l’annuncio dei giochi finalisti del Premio Gioco di Ruolo dell’Anno, alla presenza della giuria.

Dalle 12 alle 15,30 in area Family via al torneo a squadre Pokémon Unite. Tutto il giorno partite dimostrative di novità editoriali e grandi classici del gioco da tavolo e di ruolo, partite dimostrative con Luca Borsa, game designer, con Rosengald, divulgatore ludico, e con altre figure di spicco del panorama ludico italiano.

Per genitori, educatori, insegnanti, famiglie, ecco alcuni incontri utili per differenti tematiche: dalle 12 alle 18 in area Family “Giochi da tavolo per l’incremento delle funzioni esecutive”, a cura di Allenamente; dalle 14,30 in sala Cassandra “Adolescenti in Gioco: il gioco di ruolo e da tavolo come supporto all’isolamento e al recupero scolastico”, con Gamer Mamma e Alan Mattiassi; dalle 14 alle 19 in area Family la Scuola di circo con En Piste!; dalle 15,30 in sala Cassandra “Divulgare la Storia attraverso il Wargame”, a cura di AFBIS; alle 17,30 in sala Cassandra “M’azzardo a dirlo!” Tavola rotonda sulla lotta al gioco d’azzardo. Per alcuni appuntamenti in Sala Cassandra è richiesta l’iscrizione sul sito ufficiale.

I grandi classici di FirenzeGioca: dalle 15 alle 17 ENIGMA Live Game Caccia al Tesoro (iscrizione gratuita in loco); dalle 15 alle 18 in area Family Festival del Buon Sollazzo: Laboratorio di falegnameria; alle 16 sul palco Area Esterna Gara di Enigmistica (partecipazione libera, a cura di ProGioco Firenze); alle18 sul palco Area Esterna “Il Cruciverbone di FirenzeGioca”, conduce Omar Monti. Per gli aspiranti artisti, Portfolio review corner con Alan D’Amico: analisi dei portfolio di aspiranti artisti dalle 14 alle 15 e dalle 18 alle 19 nell’area Autori e Sogn-autori.



Tra gli appuntamenti serali (FirenzeGioca chiude i battenti alle 24), si segnalano alle 20 nell’area tornei all’interno del teatro il Torneo di Risiko! a cura del Risiko Club Ufficiale “I Maledetti Toscani”, alle 21 in Sala Cassandra presentazione di “Ricordo di un Burattino”, corto inedito girato a Firenze e dedicato a Pinocchio, a cura di Gioca Film.