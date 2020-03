Forgotten Waters: da Plaid Hat Games un semi-collaborativo piratesco

In arrivo da Plaid Hat Games il gioco da tavolo Forgotten Waters, un nuovo gioco che ricorderà nell’aspetto gli Adventure Book Games come Aftermath e Fiabe di Stoffa.

Forgotten Waters sarà un gioco semi-collaborativo per 3-7 giocatori ideato da Isaac Vega, J. Arthur Ellis e illustrato da Mr. Bistro e vedrà i giocatori vestire i panni di intrepidi pirati alla ricerca di ricchezze e avventure per i sette mari.

I giocatori potranno affrontare diversi scenari in cui l’esito della storia sarà basato sulle conseguenze delle proprie scelte, come ad esempio abbordare altre navi, affrontare mostri marini o andare in cerca di tesori nascosti.

Ogni turno i giocatori decideranno che genere di attività seguire e a seconda del loro livello di influenza piratesca potranno avere accesso a più scelte, che potranno portare a benefici personali oppure giovare a tutta la ciurma, con lo scopo di sbloccare il finale migliore per il proprio personaggio.

Forgotten Waters permetterà di creare un proprio personaggio che sarà in grado di progredire, aumentando le proprie statistiche, guadagnando esperienza e tesori con l’avanzare del gioco. La crescita del personaggio però non sarà l’unico aspetto in grado di variare durante una partita, anche la posizione e il ruolo all’interno della ciurma potranno variare in base alla qualità delle proprie scelte, che potrebbero portare a rapide scalate alla catena di comando o persino a camminate sulla tavola.

Ad assistere i giocatori nel tenere traccia delle conseguenze delle scelte dei giocatori e dei vari sviluppi di ogni singolo scenario di Forgotten Waters ci sarà un’app di supporto ideata per alleggerire l’esperienza di gioco.

Forgotten Waters sarà disponibile, in inglese, a partire dal 10 aprile 2020 e avrà un prezzo di 59,95 dollari.

All’interno di ogni scatola sarà possibile trovare: 7 dadi a 12 facce, il libro degli scenari, la mappa del gioco, 6 schede ciurma, 1 blocchetto diario di bordo, 1 blocchetto schede personaggio, 194 carte di gioco, 143 token, 8 segnalini e il regolamento di gioco.