Fortnite: ecco Jenga e Monopoly a tema

Interessanti novità nel mondo ludico.

Hasbro ed Epic Games hanno infatti appena annunciato che a breve vederemo sul mercato una nuova edizione di un gioco storico, amato da grandi e piccini: Jenga.

In questa nuova versione il famoso gioco di società vedrà una “contaminazione” con quello che, molto probabilmente, è il videogioco più amato degli ultimi tempi: Fortnite.

Le novità introdotte saranno molte e permetteranno di vivere, in una forma diversa, le adrenaliniche battaglie del videogame da record.

La prima, la più evidente, sarà un restyling dei famosi mattoncini in legno: abbandonata la classica presentazione, qui i pezzi si faranno più colorati e rappresenteranno tre diversi tipi di materiale (legno, mattoni e metallo)

Ma il vero, grande, cambiamento riguarderà il gameplay.

Ognuno dei giocatori prenderà in mano una “pedina” che riporta uno dei volti noti del videogioco (Cuddle Team Leader, Peely, Fishstick e Jonesy) e, spostandolo da un mattoncino ad un altr, dovranno cercare di portare il proprio alter ego in cima alla torre (o almeno più in alto degli avversari) prima che tutto crolli.

Anche qui, come nella versione base di Jenga, il giocatore che nel corso del suo turno dovesse far crollare la torre verrà estromesso dai giochi.

Ma le novità introdotte non si fermano qui: per rendere omaggio alle battaglie adrenaliniche e senza esclusione di colpi del videogioco a cui si ispira, nel corso della loro ascesa i giocatori dovranno anche far fronte ad alcune condizioni imposte da uno speciale spinner (incluso nella confezione) che richiederà di compiere specifiche azioni nel corso del loro turno; che si tratti di spostare un determinato tipo di materiale, salire di un certo numero di piani o di spostare più di un mattoncino una cosa è certa: l’imprevisto sarà di casa!

Jenga Fortnite permetterà di intavolare partite per 2-4 giocatori, a partire dagli otto anni di età. Unico requisito: avere la mano ferma!

Non è la prima volta che Fortnite fa capolino nel mondo dei giochi da tavolo: non molto tempo fa il videogioco da record (ricordiamo: 250 milioni di giocatori nel mondo e, nell’ambito degli e-sport competitivi, un montepremi da 100 milioni di dollari) venne utilizzato in una versione speciale di Monopoly.

E proprio per rimanere sempre al passo con i tempi, Hasbro ed Epic Games hanno fatto sapere che a breve vedremo una nuova versione di Monopoly Fortnite con nuove skin e nuovo packaging.

Anche qui il gioco base è stato completamente rivoluzionato per venire incontro alle aspettative di coloro che amano scontrarsi online. A differenza dell’edizione classica qui non saremo chiamati a diventare dei magnati del mondo immobiliare e ad accumulare ricchezze: qui vince l’ultimo rimasto in campo in uno scontro tutti contro tutti dal sapore tipico di una battle royale!

Anche l’aspetto grafico verrà rivisitato:Imprevisti e Probabilità diverranno Tempeste e Forzieri, mentre le location del gioco riporteranno luoghi prese direttamente dal videogame.

Potremo quindi aprtire alla conquista di Boschetto Bisunto, Condotti Confusi, Tomato Town e dei tanti altri luoghi tipici del notissimo videogioco.

Avete un personaggio preferito: bene, perché in Monopoly Fortnite avrete la possibilità di scegliere tra ben 27 alter ego diversi.

Anche il dado avrà il suo importante peso: a seconda del risultato potremo raccogliere pacchetti salute, costruire muri e danneggiare gli avversari.

Ma che Fornite sarebbe senza guai in arrivo? Ogni volta che qualcuno passerà dal VIA! una nuova Tempesta entrerà in gioco, cambiando le regole e mettendo alla prova i giocatori e a rischio i loro punti vita!

Monopoly Fornite permetterà di intavolare partite per 2-7 giocatori, a partire dai tredici anni di età.