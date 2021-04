Free! – annunciato il nuovo film animato

In concomitanza del suo ottavo compleanno, i canali ufficiali di Free! (anime spokon dedicato al nuoto) hanno annunciato il nuovo film animato con un teaser, il primo poster e i primi dettagli.

Free! – i dettagli del nuovo film

Il film si intitolerà Free! – The Final Stroke e sarà diviso in due parti: la prima debutterà in Giappone il 17 Settembre prossimo, la seconda invece il 22 Aprile 2022. Il film sarebbe già dovuto uscire nel 2020 ma i lavori furono bruscamente fermati a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus.

Ecco il primo poster:

Free! The Final Stroke sarà sviluppato da Kyoto Animation e vedrà il ritorno di Eisaku Kawanami dietro la macchina da presa, avendo già lavorato ai precedenti anime. Confermato anche il ritorno di Nobunaga Shimazaki nei panni di Haruka Nanase.

Eccovi il teaser:

Free! – l’anime

Free! è ispirato al light novel High Speed di Koji Ouji. L’anime, titolo completo Free! Iwatobi Swim Club, ha debuttato nel 2013 ed è composto da 3 stagioni rispettivamente di 12, 13 e ancora 12 episodi ciascuna.

Alla serie anime si aggiungono anche i film animati High Speed! – Free! Starting Days (2015), Timeless Medley – Kizuna (2017), Timeless Medley – Yakusoku (2017), Take Your Marks (2017) e Road to the World – Yume (2019).

Eccovi la trama:

Nanase Haruka ha sempre amato stare nell’acqua e nuotare. Alle elementari, Nanase Haruka, Tachibana Makoto, Matsuoka Rin e Hazuki Nagisa frequentavano lo stesso club di nuoto. Il tempo passa e nel mentre di una vita senza particolari eventi, improvvisamente incontra nuovamente Rin.

Rin è giunto per sfidarlo e dimostragli di essere diventato più forte di lui. Presto insieme a Makoto e Nagisa fondano il nuovo club di nuoto Iwatobi a cui si iscriverà anche un nuovo membro, Ryugazaki Rei.

In Italia le serie anime sono attualmente disponibili su Crunchyroll.

Se siete appassionati anche voi di nuoto, recuperate il manga Rough di Mitsuru Adachi su Amazon!