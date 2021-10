Free! – The Final Stroke: i primi 10 minuti del film

Il sito ufficiale del franchise anime Free! – Iwatobi Swim club ha pubblicato un video di 10 minuti della prima parte di Free! – The Final Stroke, l’ultimo film del franchise.

A proposito di Free! – The Final Stroke

Free! – The Final Stroke è l’ultimo progetto del franchise. Diviso in due parti, la prima ha debuttato in Giappone il 17 settembre, in ritardo secondo i piani iniziali a causa dell’emergenza sanitaria provocata dall’epidemia di Coronavirus. La seconda parte debutterà in Giappone il 22 aprile 2022.

La prima parte di Free! – The Final Stroke si è classificato terzo al botteghino giapponese nel suo weekend di apertura e vi è rimasto anche la settimana dopo guadagnando un totale di 280.929.400 yen (circa 2,53 milioni di dollari). Potete guardare il trailer ufficiale a questo nostro articolo.

Per quanto riguarda la produzione di Free! – The Final Stroke, Eisaku Kawanami è tornato dalle precedenti stagioni del franchise per dirigere il film alla Kyoto Animation.

Qui sotto potete guardare i primi 10 minuti del film:

Free! – Iwatobi Swim club: il franchise

L’anime di Free – Iwatobi Swim club è ispirato al light novel High Speed di Koji Ouji. Il franchise comprende tre stagioni anime televisive andate in onda nel 2013, 2014 e 2018, disponibili su Crunchyroll anche in Italia. Eccovi la trama:

Nanase Haruka ha sempre amato stare nell’acqua e nuotare. Alle elementari, Nanase Haruka, Tachibana Makoto, Matsuoka Rin e Hazuki Nagisa frequentavano lo stesso club di nuoto. Il tempo passa e nel mentre di una vita senza particolari eventi, improvvisamente incontra nuovamente Rin. Rin è giunto per sfidarlo e dimostragli di essere diventato più forte di lui. Presto insieme a Makoto e Nagisa fondano il nuovo club di nuoto Iwatobi a cui si iscriverà anche un nuovo membro, Ryugazaki Rei.

Inoltre sono stati pubblicati i film High Speed! -Free! Starting Days, prequel della prima stagione dell’anime nel 2015; Free! The Movie -Timeless Medley- the Bond e Free! The Movie -Timeless Medley- the Promise rispettivamente nell’aprile 2017 e nel luglio 2017; Free! -Take Your Marks è uscito nell’ottobre 2017. La voce più recente del franchise è stata Free! ~Road to the World~ Yume (Dream), uscito il 5 luglio 2019, una sorte di “ponte” verso il nuovo film.

