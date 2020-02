Friends: a breve una reunion del cast per uno speciale su HBO Max!

Una notizia sorprendente per i nostalgici fan di Friends: la HBO Max festeggerà il debutto ufficiale del suo nuovo servizio di streaming regalandoci a maggio una puntata speciale della serie cult anni Novanta, in onda per 10 stagioni sulla NBC dal 1994 al 2004.

A confermare la notizia sono prontamente stati tutti i protagonisti dello show sui loro profili Instagram con la didascalia “It’s happening!“, “Sta succedendo!“.

Secondo quanto riportato da Variety, i sei attori (Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry) sono riusciti a strappare all’emittente un contratto da 2,5 milioni di dollari ciascuno per partecipare alla puntata.

Il comunicato della HBO Max in relazione a questo annuncio recita così:

Immaginiamo che potreste chiamare questo episodio quello in cui tutti si ritrovano insieme: saremo di nuovo insieme a David Schwimmer, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e Matthew Perry per uno speciale di HBO Max che sarà programmato insieme a tutte le stagioni di Friends.

Kevin Reilly, CCO della piattaforma HBO Max, ha inoltre aggiunto:

Ho scoperto Friends quando era nelle prime fasi di sviluppo e ho poi avuto, molti anni dopo, l’opportunità di lavorare alla serie e sono stato felice di assistere al modo in cui ha conquistato intere generazioni. Attinge a un’epoca quando gli amici -e gli spettatori- si riunivano in tempo reale e penso che questa speciale reunion avrà quello spirito, unendo i fan di vecchia data e quelli nuovi.

The Friends cast set to reunite for exclusive HBO Max Special 👏👏👏👏 #FriendsReunion https://t.co/89kTTKSREa pic.twitter.com/hRKIElVxvj — HBO Max (@hbomax) February 21, 2020

La puntata sarà diretta da Ben Winston nello storico Stage 24 del Warner Bros. Studio a Burbank (California) e tutti e sei gli attori avranno anche un ruolo da produttore esecutivo, in collaborazione con gli autori dell’episodio Kevin Bright, Marta Kauffman e David Crane.

Abbiamo già assistito ad una reunion di Friends nel 2016, in occasione di uno speciale della NBC dedicato al regista James Burrow, ma senza però la partecipazione di Matthew Perry, impegnato su altri fronti, mentre l’ultima volta della presenza dell’intero cast risale al 2004, subito dopo l’ultimo episodio della serie, per un’intervista speciale al The Oprah Winfrey Show.

Adesso non ci resta che attendere questa primavera per ritornare a sederci sull’iconico divano del Central Perk!