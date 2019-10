Jennifer Aniston inaugura il suo account Instagram…con una reunion di Friends!

Jennifer Aniston ha sempre dichiarato di non avere particolare simpatia per i social media, soprattutto per un fatto di privacy, tanto da non possedere account di nessun genere. Pare che in questi giorni abbia però deciso di aprire il proprio account Instagram, inaugurandolo con una foto davvero significativa, soprattutto per i fan di Friends.

Jennifer Aniston ha sempre dichiarato di non avere particolare simpatia per i social media, tanto da non possedere account di nessun genere. Pare che in questi giorni abbia però deciso di aprire il proprio account Instagram, inaugurandolo con una foto davvero significativa, soprattutto per i fan di Friends. Leggi anche: Leggi anche: Friends: Lego presenta il set dedicato alla sitcom con un teaser trailer Un drastico dietro-front da parte dell’attrice e produttrice, che si è sempre proclamata contro i social network in generale, soprattutto per una questione di “conservazione della propria privacy”. La prima foto pubblicata la ritrae in una sorta di reunion off-screen del cast di Friends: Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer, tutti assieme a poche settimane dalle celebrazioni per il venticinquesimo anniversario della sit-com. Un post, quello della Aniston, che ha mandato letteralmente in crash i server di Instagram, guadagnando in pochissimo tempo quasi dieci milioni di “Mi Piace” e oltre i quattrocentomila commenti. View this post on Instagram And now we’re Instagram FRIENDS too. HI INSTAGRAM 👋🏻 A post shared by Jennifer Aniston (@jenniferaniston) on Oct 15, 2019 at 6:03am PDT Jennifer Aniston, che quest’anno ha compiuto cinquant’anni, è stata a lungo una delle ultime attrici della sua generazione ad aver evitato i social media, senza mai nasconderne i motivi. Proprio il mese scorso, ha dichiarato al magazine InStyle:”Mi preoccupo degli effetti dannosi dei social media sui più giovani, che stanno cercando di capire la loro identità“. “Lo stanno facendo attraverso l’obiettivo di qualcun altro, che è stato filtrato e modificato…ed è tutto un “metti “Mi Piace”, non mettere “Mi Piace”, mi hanno messo “Mi Piace”?” C’è tutto questo paragone e disperazione”, ha detto la Aniston. Qualche anno prima, in un’intervista del 2017 con Vogue, aveva paragonato i social media all’industria del tabacco:”È abbastanza difficile essere un bambino, crescere e diventare ciò che sei e ritrovare te stesso, ma ora hai i social media e hai aggiunto questa ulteriore pressione nel vedere se a qualcuno piace o non piace qualcosa che hai fatto. Ci stiamo creando queste sfide da soli ed è una grossa seccatura.” Non ci è dato sapere cosa possa averle fatto cambiare idea, ma i fan saranno sicuramente entusiasti di poter finalmente seguire la loro beniamina su un social network popolare come Instagram. Potete trovare tutte le stagioni di Friends su Netflix! Se siete al primo accesso alla piattaforma, potete usufruire del mese gratuito iscrivendovi da qui.