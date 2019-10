Frozen 2: ecco la colonna sonora e un video in anteprima

Buone notizie per i fan di uno dei più bei film animati della Disney degli ultimi anni. Infatti, a breve sarà disponibile la colonna sonora di Frozen 2.

Buone notizie per i fan di uno dei più bei film animati della Disney degli ultimi anni. Infatti, a breve sarà disponibile la colonna sonora di Frozen 2: Il segreto di Arandelle. Tra non molto, esattamente il 22 novembre prossimo, il sequel del primo film del 2013 debutterà nelle sale cinematografiche degli Stati Uniti. Dunque, già pochi giorni prima sarà a disposizione la colonna sonora completa che accompagnerà le vicende della Principessa Elsa e di sua sorella Anna.

La straordinaria colonna sonora di Frozen 2 include brani originali dei cantautori vincitori di Oscar e Grammy Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, tra l’altro ci saranno anche le interpretazioni di credito di Kacey Musgraves, Panic! at the disco e Weezer. A tal proposito è intervenuto regista Chris Buck, affermando quanto segue:

“La musica dei Lopez e Christophe Beck fanno parte del DNA di Frozen. Non potremmo immaginare di costruire Frozen 2 senza di loro. Portano una comprensione così ricca ed emotiva del mondo e dei personaggi e attraverso la loro incredibile musica siamo stati in grado di approfondire ed espandere la storia.”

Aggiungendo subito dopo:

“Le canzoni e la colonna sonora di Frozen 2 riflettono la crescita dei personaggi e l’approfondimento della loro storia. La musica è divertente ma emotiva, personale, potente, intima ma anche epica. Kristen, Bobby e Christophe hanno decisamente superato loro stessi e hanno portato la musica a sfidare nuove vette.”

Secondo il produttore musicale esecutivo Tom MacDougall, che ha vinto un Grammy per la colonna sonora di Frozen, Frozen 2 presenta una vasta gamma di canzoni e un mix eclettico di artisti. Il regista ha usato ancora una volta gli strumenti tradizionali norvegesi per mostrare l’ambientazione unica del film – “magico, ma radicato nella vera tradizione” – così come il coro femminile norvegese Cantus. Inoltre, secondo quanto dichiarato dal compositore, la nuova colonna sonora riflette l’evoluzione dei personaggi:

“Simile a come Elsa e Anna sono cresciute dall’ultimo film, anche la nuova colonna sonora è maturata e introduce concetti musicali più sofisticati ed elementi tematici.”

La colonna sonora originale per l’attesissimo sequel di Frozen della Disney ha lanciato i preordini con un nuovo video di anteprima con la canzone originale “Into the Unknown“, eseguita da Idina Menzel (voce di Elsa). Eccolo di seguito:

I titoli delle tracce

1. “All Is Found,” performed by Evan Rachel Wood

2. “Some Things Never Change,” performed by Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad and Jonathan Groff

3. “Into the Unknown,” performed by Idina Menzel (feat. AURORA)

4. “When I Am Older,” performed by Josh Gad

5. “Reindeer(s) Are Better Than People (Cont.),” performed by Jonathan Groff

6. “Lost in the Woods,” performed by Jonathan Groff

7. “Show Yourself,” performed by Idina Menzel and Evan Rachel Wood

8. “The Next Right Thing,” performed by Kristen Bell

9. “Into the Unknown,” performed by Panic! At the Disco (end credits)

10. “All Is Found,” performed by Kacey Musgraves (end credits)

11. “Lost in the Woods,” performed by Weezer (end credits)