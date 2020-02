Frozen 2: ecco la seconda serie di Funko Pop!

Funko ha presentato la seconda serie di Funko Pop! dedicati a Frozen 2. A ricevere il trattamento Pop! saranno Olaf, Bruni e Elsa e Nokk.

La seconda ondata di personaggi sarà composta da un totale di tre soggetti, un dato che farà tirare un sospiro di sollievo ai collezionisti di Funko Pop!, dato che la prima serie di Frozen 2, lanciata in occasione della distribuzione del film di animazione nelle sale, constava di ben 12 soggetti diversi. In questa serie non saranno previsti personaggi speciali a tiratura limitata o legati a distribuzioni esclusive in alcune catene commerciali, sarà così più facile per gli appassionati completare la serie.

In questa seconda serie ritroveremo Elsa intenta a cavalcare Nokk, lo spirito delle acque.

Gli scultori hanno deciso di ispirarsi alla scena del film in cui la Regina dei Ghiacci doma lo spirito dell’acqua e riesce ad avere la meglio su quest’ultimo dopo un’intensa confronto subacqueo. Elsa è riprodotta con in groppa al maestoso cavallo d’acqua, mentre ne stringe con sicurezza le redini di ghiaccio. Similmente alla scena del film Elsa indossa i suoi vestiti da viaggio senza mantello e stivali con i capelli al vento.

Olaf della seconda serie di Frozen 2 è stato riprodotto in piedi, utilizzando una testa molto simile a quella del modello Olaf with Kittens #338 (link Amazon). In questo Pop! il nostro pupazzo di neve preferito si contraddistinguerà per la presenza di alcuni fiocchi di neve che decorano il suo corpo, mentre sulla testa troviamo a fargli compagnia un piccolo Bruni.

Bruni, la piccola salamandra spirito del fuoco, sarà un modello molto semplice, ma le piccole fiamme sulla schiena della creaturina saranno semi trasparenti, in modo da apparire effettivamente come delle vere fiamme.

La seconda serie di Funko Pop! dedicati a Frozen 2 saranno distribuiti a partire da maggio 2020.